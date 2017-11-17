Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatındaki ilerleme hızının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Arslan, havalimanı inşaatında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda havalimanı sayısının 26'da 55'e, yolcu sayısının 34,5 milyondan 180 milyona çıktığını, 2017'yi 189 milyon yolcu sayısı ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arslan, Atatürk Havalimanı'nın maksimum kapasiteyle çalışmasına rağmen yeterli olmaması nedeniyle İstanbul'un havacılıkta bir hub haline gelmesi gibi için yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın hem istihdam açısından hem de ekonomik açıdan ülkeye sağlayacağı katma değere değindi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazını yaklaşık bir yıl sonra, 29 Ekim'de hizmete sunacaklarını bildiren Arslan, bu havalimanını, hem ülke insanının hem de dünya hava taşımacılığının hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Arslan, "İlerleme hızı memnuniyet verici. Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Yaz sezonunda 32 bin kişi çalışıyordu. Şu anda havaların da soğumasıyla yazın yapılan bazı işlerimizi yapamıyoruz. Şu anda 30 bin 50 kişi çalışıyor. Bunun 4 bini beyaz yakalı." şeklinde konuştu.

Arslan, havalimanının bitişine doğru 35 bin çalışan sayısına tekrar ulaşacaklarını bildirdi.





- "Bütün uçaklar geri körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek"





Ahmet Arslan, havalimanının, bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet edeceğini, şu anda bin 500'lü rakamları Atatürk Havalimanı'nda yakaladıklarında "rekor" dediklerini söyledi. Burada 150 hava yolu şirketine hizmet vereceklerini belirten Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 350 destinasyona ulaşacaklarını kaydetti.

Arslan, şöyle devam etti:

"İstanbul Yeni Havalimanı'nda 371 uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454'e çıkacak. Buraya gelen bütün uçaklar, geri körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirmek yok. Bu çok önemli bir fark. İkinci fark da şu; servis amaçlı hizmet eden araçların tamamı 22 kilometrelik tünellerden, galerilerden geçecek. Aprondan, taksi yolundan geçmek yok."





- "Havalimanında 9 bin kamera bulunacak"





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanı inşaatı kapsamında 4 milyon 200 bin metreküp beton, 1 milyon metreküp asfalt döküldüğünü, 460 bin ton inşaat demiri kullanıldığını bildirdi. Bu rakamdaki inşaat demiri ile 130 bin adet daire yapılabildiğini anlatan Arslan, 100 bin yapısal çelik kullanıldığını, bunun 14 Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olduğunu aktardı.

Arslan, havalimanı terminalinin 461 bin metrekarelik tek bir çatısı bulunduğunu, bu çatının 58 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Bu terminalde 6 bin 200 oda olacağını bildiren Arslan, yolcunun havalimanına girişinden itibaren her şeyin anlık takip edileceğini, 9 bin kamera bulunacağını aktardı. Arslan, bu kameraların, yolcunun, sistem üzerinden akıllı müdahalelerle yönlendirilmesi için de kullanılacağını kaydetti.





- "Asansör, körük ve yürüyen merdivenlerin montajı yapılıyor"





Ahmet Arslan, havalimanının birinci pistinde çok ciddi ilerleme sağlandığını, testlerin yapıldığını, çizgilerin atılmasından sonra ilk uçağın inebileceğini anlattı. Bitmek üzere olan birinci piste ilk uçağın yıl sonu veya 2018 başında inebileceğini belirten Arslan, ikinci pistte de betonarme ve asfalt işlemlerinin bu ay sonu itibarıyla biteceğini aktardı.

Havalimanları için bagaj sisteminin önemine değinen Arslan, "Bagaj sistemindeki 42 kilometrelik konveyör döşendi. Testleri ve nihai ayarlamaları yapılıyor. 7 Aralık'ta en son parça konularak bu 42 kilometrelik bagaj sisteminin inşaatı bitirilmiş olacak. 28 adet körüğün montaj işlemlerine start verildi. 300'ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant ekipmanı sahaya getirildi, bir kısmının montajı yapıldı." ifadelerini kullandı.





- İlk etapta 100 bin istihdam





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanının, ilk bölümü açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin tamamı bittiğinde 200 bin ila 225 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Havacılığın ülke ekonomilerine katkısına işaret eden Arslan, havalimanının tamamı bittiğinde direkt ve dolaylı olarak ülkenin GSYH'sinin yüzde 4,89'u kadar ekonomik büyüklük oluşturacağını vurguladı.

Arslan, ulaştırmanın bütün sektörlerin lokomotifi olduğunu belirterek, bu bilinçle ülkedeki ulaşım projeleri konusunda gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.





- "Üçüncü havalimanı-Halkalı metrosunun ihale çalışmaları sürüyor"





Ahmet Arslan, havalimanının, kömür ocaklarından kaynaklı bataklıkların, çukurların bulunduğu yerde inşa edildiğini, buraları kapatarak inşaat sürecinin sürdürüldüğünü, ilk günden beri çevre hassasiyetinin üst düzeyde olduğunu, mecburiyet olmamasına rağmen ÇED raporu aldıklarını anlattı.

Buradaki endemik bitkilerin korunması ve muhafaza edilmesi adına yapılan çalışmalara değinen Arslan, "İnşallah 2018 başından itibaren başlangıçta 2 milyon ağaç dikeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu alanda 5 milyon ağaç dikeceğiz." dedi.

Arslan, bölgede bulunan rüzgar türbinlerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, burada 12 adet rüzgar enerji santrali bulunduğunu, bunların kaldırılması için gerekli çalışmalara başladıklarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Havalimanına ulaşım konusundaki çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Arslan, şunları kaydetti:

"Gayrettepe'den havalimanına raylı sistem çalışmasını başlattık. TBM makineleri geldi. Çok kısa sürede bir tören de yaparız. 37 kilometrelik bir metro yapıyoruz. Gayrettepe'den buraya, tamamen yer altında... Buradan da Halkalı'ya mevcut ana hatta Gebze-Halkalı-Marmaray da dahil, ona da bağlanacak raylı sistemin devamı ile ilgili ihale çalışmalarını sürdürüyoruz, onu da yapacağız. Kara yoluyla ilgili birçok çalışmamız var."

Arslan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 3 gidiş-3 geliş olan D-20 karayolunun yılbaşında açılacağını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden giren araçların Odayeri'nden itibaren bu güzergahı kullanarak Çatalca'ya kadar gideceğini, ağır vasıta trafiğinin böylece şehir dışına çıkacağını bildirdi.

Arslan, "Önümüzdeki yılbaşında D-20'yi, bir sonraki yıl da Kınalı'ya kadar bağlantıyı bitirdiğimizde Trakya tarafından gelen araçlar, şehir içi trafiğine girmeden köprüye ulaşmış olacak. Böylece hem Avrupa Yakası'nda hem Mahmutbey gişelerinde oluşan trafik sıkışıklığı giderilecek." diye konuştu.





- "Havalimanına deniz yoluyla ulaşım ekonomik olmaz"





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanına deniz yoluyla ulaşımın olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine de, denizlere paralel ulaşımın ekonomik olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şile'den çıkıp Boğaz'ı katederek ta Pendik'e, Bakırköy'e gitmek de paralel taşımacılık anlamına geliyor. Geçmişte bu anlamda seferler başlattık, çalışmayacağını biliyorduk, insanımız da çalışmadığını gördü. Denizcilik, karşıdan karşıya geçiyorsanız, dikey taşımacılık yapıyorsanız verimlidir. Paralel taşıma, ancak toplu yük taşımacılığında verimli. Nitekim, 'Biz üçüncü havalimanına deniz yoluyla yolcu taşıyalım' dersek, Boğaz'ı katedip önce Karadeniz'e çıkacaksınız, sonra oradan dönüp havalimanının yan tarafına geleceksiniz. Bu verimli ve sürdürülebilir bir taşımacılık türü değil. Onu özellikle vurgulamış olalım.

Şunu memnuniyetle söyleyelim; 2018 sonuna Halkalı'yı Gebze'ye kadar Marmaray'ı tamamen banliyö hatlarıyla birleştirip zaten metro standardına getiriyoruz. Onları da Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlığımız tarafında yapılan diğer raylı sistemlerle entegre ediyoruz. Böylece insanımız bütün bu raylı sistemleri, karşıdan karşıya geçiş deniz yolunu kullanarak zaten buraya taşımacılık türlerini kullanarak gelecek. Ayrıca, bir deniz yoluyla buraya gelmek ekonomik değil."

Arslan, havalimanında yolcuların yönlendirilmesi ve güvenlik amacıyla kullanılacak robotların bir örneğini de inceledi.