Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Son 15 yılda ulaştırma projelerine 474 milyar liralık yatırım yapmışız. Ulaştırma projelerinden kaynaklı yaptığımız tasarrufun yıllık miktarı 11 milyar dolar." dedi.

Arslan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun (TOFED) 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, otobüs ve karayolu taşımacılığının bir ülke ekonomisinin dolaşım sistemi olduğunu söyledi.

Kara yolu taşımacılığının fazlasıyla yan sektörü etkilediğini dile getiren Arslan, karayolu taşımacılığının 81 milyonu etkilediğini, bu yüzden sektöre çok önem verdiklerini aktardı.

Havayolu sektöründe devrim yaptıklarını, uçağa binmenin imtiyaz olmaktan çıktığını ve adeta ihtiyaca dönüştüğünü ifade eden Arslan, ancak uçağın yolcuyu bir hava limanından diğer hava limanına götürdüğünü anlattı.

Arslan, deniz yolu ve demir yolu taşımacılığının da aynı şekilde olduğunu kaydederek ancak kara yolu taşımacılığı sayesinde vatandaşların istedikleri şehre, ilçeye, mahalleye, eve gidebildiğini, bu yüzden sektörün 81 milyona dokunduğunu bildirdi.

"Sektörün sorunları yok." demenin doğru olmayacağını, her şeyin güllük gülistanlık olmadığını belirten Arslan, ancak 15 yıl öncesine göre çok daha ileride olduklarını söyledi.

Arslan, sektörü 15 yılda karmaşıklıktan kurtardıklarını kaydederek, bazı kısımlarıyla merdiven altına düşen, bazılarının kendilerini yolların kralı gördüğü, belgesiz taşımacılığın yapıldığı günlerden bugünlere geldiklerini anlattı.

Sektörün bir disiplin ve düzen içerisinde çalışması için 2004'te sektörün de katılımıyla kanun hazırlayıp yürürlüğe soktuklarını anımsatan Arslan, taşımacılık yapacaklara ciddi yükümlülükler getirdiklerini, bu işi yapabileceklerle ilgili mesleki saygınlık getirdiklerini, bunları kurallara bağladıklarını aktardı.

Arslan, son 15 yılda muafiyetlerle birlikte 4,5 milyon mesleki yeterlilik belgesi, 526 bin yetki belgesi verdiklerini, 1,3 milyon taşıtı kayıt altına aldıklarını aktardı.



- Korsan taşımacılıktan kurtulmak için U-ETDS geliyor



Arslan, sektörün büyümesi için, sıkıntılarının çözülmesi için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Karayolu taşımacılığa ilişkin geçen yıl başlattıkları çalışmaları daha iyi hale getireceklerini dile getiren Arslan, içerine sinmeyen kısımları yeniden ele alacaklarını vurguladı.

Arslan, sürekli gelişen ve değişen böylesine dinamik bir sektörde gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, 8 Ocak'ta yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nden bahsetti.

Bakan Arslan, "Korsan taşımacılıktan kurtulmak ve bu konuda yanlış yapanların da yanlışlarını engellemek adına Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (U-ETDS) projesi çok önemli. Bununla ilgili yasal zemin oluşturuldu. Bunu kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi belki bundan şikayetçi olan arkadaşlar olacak ama sonunda görecekler ki sonunda sektör de kazanacak, ülkemiz de kazanacak." şeklinde konuştu.

Bu sistem sayesinde korsanla mücadele edileceğini dile getiren Arslan, sektörde haksız bir şekilde rekabet etmek isteyenlerin engelleneceğini aktardı.



- "Çalışmalar bittiğinde süreler kısalacak, hayat konforu artacak"



Arslan, ulaşıma dair projelere devam edeceklerini belirterek, hiçbir büyük projenin durmayacağını, taşımacılığı rahatlatacaklarını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü sonrası otobüslerin yollarının uzadığına ilişkin eleştirilere ilişkin Arslan, trafik olmadan hızlı bir şekilde köprüden geçilmesi sayesinde şehir içindeki zaman ve yakıt kaybının olmadığını anlattı.

Arslan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilgili kısımları yapıldıktan sonra bu sürenin kısalacağını kaydederek, yaptıkları yeni yollar ve güzergahlarla birlikte otobüsçülere yeni seyahat ve taşımacılık koridorları açtıklarını aktardı.

Bakan Arslan, "Hiç şüphemiz olmasın şu anda devam eden çalışmalar bittiğinde gerçekten hem süreler kısalacak hem seyahat konforu artacak. Dolayısıylan yakıttan, zamandan tasarruf edilecek, karbondioksit salınımı azalacak." şeklinde konuştu.

Son 15 yılda ulaştırma projelerine yapılan aytırımlardan bahseden Arslan, "Son 15 yılda ulaştırma projelerine 474 milyar liralık yatırım yapmışız. Ulaştırma projelerinden kaynaklı yaptığımız tasarrufun yıllık miktarı 11 milyar dolar." ifadelerini kullandı.





- "Otogar mevcut yerinde kalmalı"



TOFED Genel Başkanı Birol Özcan ise son zamanlarda Türkiye'nin ülke ve millet olarak zor dönemlerden geçtiğini kaydederek, herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Kendilerinin de üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiklerini ve getirmeye çalışacaklarını kaydeden Özcan, karayolu yolcu taşımacılığında son 15 yılda ciddi mesafe kat edildiğini anlattı.

Özcan, sektörün gelişimi için 2005'te TOFED'in kurulduğunu kaydederek, ulusal ve uluslararası anlamda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Sektörün önemli sorunlarından birisi olan taşımacılık mevzuatının güncelleştirilmesi için geçen yıl ciddi çalışmalar yaptıklarını anımsatan Özcan, yıl başında konuyla ilgili yeni mevzuat yayınlandığını bildirdi.

Ancak beklentilerinin tam karşılanmadığını aktaran Özcan, "Talep ettiğimiz bazı yeniliklerin yeni mevzuatta yer alması gerekiyor. Bu konuda yeni bir çalıştay yapılacağı belirtilmiştir. Beklentimiz bir an önce bu çalıştayın gerçekleştirilmesidir." dedi.

Özcan, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın taşınmasına ilişkin daha önceki açıklamaları hatırlatarak, otogarın taşınmasını istemediklerini, mevcut konumunun kendileri için çok yerinde olduğunu anlattı.

Korsan taşımacılık sorununun gündemlerindeki yerini tutmaya devam ettiğini dile getiren Özcan, bu konudaki denetimlerin artırılması talebinde bulundu.