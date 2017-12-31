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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yeni yıl klibi

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, yeni yıl için rap müzikli klip hazırlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yeni yıl klibi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, yeni yıl için rap müziği eşliğinde klip hazırlandı.

Bakanlık, vatandaşların yeni yılını resmi Twitter hesabından yayınladığı kliple kutladı.

Rap sanatçısı Berk Emre Uzun'un seslendirdiği 47 saniyelik parçada Bakanlığın çalışmaları aktarıldı.

Şarkının sözleri şöyle:

"Siz yeter ki gidin, görün hayatı, kaçırmayın, sevdiklerinize kavuşun diye 2017'de biz uzağı yakına getirdik ve birleştirdik gönülleri.

Biz Asya'dan çıkıp, boğazdan Avrupa'ya da gider dedik, dört bir yanda büyüdük yani Çanakkale'den Iğdır'a...

Sen sevdiğine ulaşmalıydın, mesafelerin uğruna.

Topla bavullarını Bakü'den Kars'a giderken veya Konya'dan çık Eskişehir'e, yüksek hızlı trenle giderken, biz zorlu dağlarını da aştık mesafeleri kısaltıp.

Rize'de bir çay içip biz Erzurum'da buluştuk. Öyle bir havalimanı hayal et ki en büyüğünden, biz rekorlarına rekor kırdık hem de en güzelinden.

Bu ülkenin değerli vatandaşlarına en güzel ve en değerli projeler var huzuruna, devamı 2018'de.

Mutlu yıllar Türkiye."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da klibin sonunda, "2018'de de Türkiye'yi ulaştırmaya ve eriştirmeye devam edeceğiz." mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rap MüziğiTwitterUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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