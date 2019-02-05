Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır. Bugün iş birliğimizi daha ileriye götürebilmek amacıyla çok önemli konuları ele aldık." dedi.

Turhan, Brüksel'de AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenledi.

Bulc'un daveti üzerine Türkiye ile AB arasında ulaştırma alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Turhan, Türkiye'nin AB üyelik hedeflerine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Turhan, AB ile ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "AB bizim en mühim ticaret ortağımız. Türkiye ve AB arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır. Bugün iş birliğimizi daha ileriye götürebilmek amacıyla çok önemli konuları ele aldık." diye konuştu.

Brüksel'de 15 Ocak'ta "Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildiğini anımsatan Turhan, "Bu mekanizmaya aramızdaki diyaloğun devam etmesi ve iş birliğimizin geliştirilmesi açısından büyük önem veriyoruz. Diyalog sürecinin somut sonuçlar doğuracak biçimde devam etmesini istiyoruz. Bugünkü gündemimizin ana başlıklarını bu diyalog toplantılarında ele alınan konular teşkil etti." ifadesini kullandı.

- Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı

Turhan, toplantıda Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı projesinin görüşüldüğüne işaret ederek, "Bu hattın inşası AB ile mali iş birliğimiz kapsamında önümüzdeki dönemin en önemli altyapı projesidir. Proje, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yüksek standartlı demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacak. Komiser ile bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi için atmamız gereken adımları görüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB mali iş birliğiyle ulaştırma sektöründe hangi alanlarda projelerin gerçekleştirileceğini istişare ettiklerini anlatan Turhan, Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ulusal ulaşım ağıyla bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik projelerde iş birliği yapabileceklerini ifade etti.

Turhan, mali iş birliği kapsamında yüksek standartlarda tüm Avrupa'ya hizmet veren Türk gemi inşa sanayisinin desteklenmesi isteklerini AB tarafına da ilettiklerini, Türkiye'nin Trans-Avrupa ulaştırma ağındaki konumunu güçlendirecek konuları da ele aldıklarını anlattı.

- Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakereleri

Türkiye-AB Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakereleri üzerinde de görüştüklerine dikkati çeken Turhan, "Yaklaşık 2 yıldan fazla bir süredir devam eden müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla havacılık sektöründe çok ileri bir iş birliği tesis etmiş olacağız. Her iki taraf için oldukça önemli ekonomik fırsatlar doğacak." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'nin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansıyla ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda da görüş birliği içerisinde olduklarını, Türkiye-AB ile kara yolu güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak çalışmaları ve görüşleri ele aldıklarını vurguladı.

Toplantıda, yol güvenliğini artıracak kooperatif akıllı ulaşım sistemlerini de görüştüklerini söyleyen Turhan, "Türkiye bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Bu alanda iş birliğimizi arttırmaya yönelik olarak AB'nin ülkemizi platformuna davetini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Turhan, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu, Akdeniz ve Karadeniz'de denizcilik ekonomisinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Turhan, ulaştırma alanında iş birliğini geliştirmenin Türkiye-AB ilişkilerine önemli ivme kazandıracağını sözlerine ekledi.

- "Olumlu gündem"

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc da toplantılarda çok sayıda başlığın ele alındığını ve her iki taraf için de yapıcı gerçekleştiğini belirterek, "Olumlu gündemimizi teyit etmiş olduk." dedi.

Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı projesinin AB Türkiye arasında ciddi öneme sahip olduğunu anlatan Bulc, "Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı sadece teknik bir proje değil aynı zamanda siyasi mesaj da iletiyor. Umarım 28 Şubat tarihinde yapılacak Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısında Halkalı Kapıkule Demir Yolu'nun iki taraflı proje anlaşması imzalanır." dedi.

Bulc, hava taşımacılığı konusunu daha geniş kapsamlı ele aldıklarına işaret ederek, teknik ekiplerin çalıştığı AB-Türkiye Kapsamlı Hava Taşımacılığı anlaşmasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ile iş birliğinin güçlendirilmesi, havacılık uzman eğitimi, kara yolu güvenliği gibi konularda da olumlu görüşmeler yaptıklarını anlatan Bulc, 2019 yılında Türkiye-AB arasında ulaştırma alanında daha fazla iş birliği olacağını ifade etti.