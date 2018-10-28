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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

- "Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2017'de en yüksek seviyesine ulaşarak 85 milyon doların üzerine çıktı" - "Bu yıl ikili ticaret hacminin her iki ülke için de arzu edilen rakamlara ulaşmasını bekliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:
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İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2017'de en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Bu yıl ikili ticaret hacminin her iki ülke için de arzu edilen rakamlara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Turhan, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç ile gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2017'de en yüksek seviyesine ulaşarak 85 milyon doların üzerine çıktığını söyledi.

Bu yıl ikili ticaret hacminin her iki ülke için de arzu edilen rakamlara ulaşmasını beklediklerini dile getiren Turhan, "Bugün sayın Nurkoviç ike başta sivil havacılık ve kombine taşımacılık olmak üzere ulaştırmanın alt sektörlerinde iş birliğimizi geliştirmek adına neler yapabileceğimizi de ele alacağız." diye konuştu.

Turhan, görüşmede, iş birliğini geliştirmek amacıyla Ulaştırma Karma Komisyonu tesis ederek bir çalışma grubu kurulması konusunu da değerlendireceklerini kaydederek, bu sayede ulaştırma sektörünün yetkililerinin belirli aralıklarla karşılıklı olarak bir araya gelebileceğini, hızlı ve verimli sonuçlar elde edilebileceğini vurguladı.

Bakan Turhan, "İnanıyorum ki kültürel ve ekonomik anlamda iki ülke ilişkilerinde lokomotif görevi gören ulaştırma sektöründe ilişkilerimizi geliştirme gayretimizin olumlu yansımalarını birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İkili görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
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