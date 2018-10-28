Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan ikili görüşmeler

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Muhammed Hamid Tahmasi, Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj ve Kırgızistan Yol ve Ulaştırma Bakanı Jamşitbek Kalilov ile bir araya geldi.

Turhan, Tahmasi ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, ülkeler arası siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin sağlam bir zemin üzerinde, artarak sürdüğünü söyledi.

Afganistan'ın mevcut durumunun iyileştirilmesi yönünde atılacak her adımı desteklediklerini dile getiren Turhan, ulaştırma alanında iş birliğinin gelişmesi konusunda mesai harcamaya büyük önem verdiğini vurguladı.

Turhan, bu bağlamda 15 Ekim 2017'de imzalanan Lapis Lazuli Anlaşması'nı anımsatarak, "Bu anlaşma ile hem karayolu hem de demiryolu modlarında yapılacak taşımaların düzenlenmesini ve bir diğer önemli bağlantı koridorumuz olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın hacminin ve potansiyelinin artmasını da sağlamış olacağız." dedi.

- "Kosova ile ikili ticaret hacmimizi artıracağız"

Turhan, Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada ise ülkeler arasındaki ortak tarihi geçmişten ve dostluk bağlarından bahsetti.

İkili ticaret hacminin geçen yılın 10 ayında 217 milyon dolara yükseldiğini anımsatan Turhan, bu rakamları daha da ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Turhan, bugün, konuk bakan Lekaj ile Ulaştırma Alanında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalayacaklarını kaydederek, bu mutabakat zaptı ile ortak projeler geliştireceklerini anlattı.



