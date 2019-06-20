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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından taşınmaz satışı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kocaeli'deki bir taşınmaz ihaleyle satılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından taşınmaz satışı
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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kocaeli'deki bir taşınmaz ihaleyle satılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'de satışa çıkartılan 10 bin 307 metrekare taşınmazın ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke (Kalburcu) Mahallesi'ndeki taşınmaz için geçici teminat tutarı 417 bin 433 lira, tahmini bedel ise 13 milyon 914 bin 450 lira olarak belirlendi.

Söz konusu taşınmazın ihalesi, 3 Temmuz'da yapılacak.

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