Ülke olarak köprüyü geçtik

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2019'un Türkiye açısından tarihi bir süreç olduğunu belirterek, "10 yıllardır sıkıntısını çektiğimiz sisteme dayalı arızaları devamlı gündeme getirmeye yönelik problemi 16 Nisan'da tarihe kattık. Sistem olarak da ülke olarak da biz köprüyü geçtik. Bundan sonrası zaman meselesi. Yapmamız gereken içeride daha çok çalışarak Türkiye'yi büyütmek" dedi.

Albayrak, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti, ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı bünyesinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Albayrak, bu programlarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın enteresan ve önemli günlerden geçtiğini, Türkiye'nin de bu sürecin merkezinde bulunduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, yaşanan olaylara basit bir gözle bakılmamasını gösterdiğini ifade eden Albayrak, içeride ve dışarıdaki hiçbir gelişmenin birbirinden bağımsız olmadığının da görüldüğünü dile getirdi.

Albayrak, bu kapsamda son birkaç aydır bölgede, İran'da, Kudüs'te, Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki olayların son iki seçim kampanyasında dile getirdikleri 'Acaba bir mezhep savaşı mı körükleniyor' sorusunu akla getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılına doğru gidilirken, "Türkiye bu yüzyılda yeni bir Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya mı?" sorusunu sorduklarını anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Unutmamamız gereken hususların başında Türkiye'nin büyük bir Kurtuluş Savaşı verdiği gerçeği ve bu benim naçizane tespitim daha öncekinden çok daha büyük bir Kurtuluş Savaşı olduğu. Çünkü 100 yıl öncekinde kazanılan zafer ve bugün geldiğimiz nokta çok açık net şunu ortaya koydu: 'Biz bunların üzerlerine çimentoyu döktük, bir de baktık beton çatlamış tekrardan yeşermeye başlamış. Biz bir yerde yanlış yaptık. Bu defa öyle bir budamamız lazım ki 100 sene değil bin sene o beton çatlamasın.' Bu sürecin geri dönüşü yok, ya olacağız, ya olacağız. Birlik olmayan, ülke içerisinde ayakta durmayan, duramayan ülkelerin, teker teker nasıl çözülüp nereye sürüklendiğine şahit oluyoruz ama elhamdülillah, bu ülkenin başında öyle güçlü bir liderlik sergileyerek, öyle dimdik süreci yöneten bir insan var ki son üç beş yılda yaşadığımız tüm bu badirelerden daha da güçlenerek çıktığımız bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu birilerinin hoşuna gitmiyor, bu mücadele bitmeyecek. Bu kavga dövüş bitmeyecek, kıyamet kopana kadar hak batıl bitmeyecek. Ancak, bize düşen resmi okuyup, buna göre hareket etmek."

- "Türkiye köprüyü geçti"

Albayrak, AK Partili olmanın artık siyasi bir partinin üyesi veya temsilcisi olmak anlamında gelmediğini ve bunun 15 Temmuz'da gösterildiğini ifade etti.

AK Parti iktidarı olarak Türkiye’yi pozitif gündemle ayrıştırarak daha ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, “Biz bunu nasıl istiyorsak, birileri de bir o kadar bu gündemi kirletip farklı bir noktaya taşıyıp, eski Türkiye'ye, uçuruma sürüklemeye, kamplaşmaya sevk etmeye çalışıyor. Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı. Sanayide tarihi rekor kırıyoruz. Adamın, Allah selamet versin diyeceğim ama zor yani... Bakıyorsunuz, gündem değiştirmeye çalışıyor, belge, ispat yok. 2010'da aynı yalana sarılacaksın, rezil olacaksın, utanmayacaksın, yüzün kızarmayacak. 2012'de, 2014'te, 2016'da aynı. Bu millet bıktı ama bunu dinleyenler bıkmadı hayret veya ne zaman bıkacak?” diye konuştu.

Albayrak, aynı şekilde son çıkan KHK’deki taşeronlarla ilgili düzenlemenin de negatif olarak gündeme getirilmeye çalışıldığını ama bu tür söylemleri muhatap almayacaklarını belirtti.

Kendi gündemlerinin sadece Türkiye’yi büyütmek olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

“Aralıkta dünyanın en büyük güneş paneli fabrikasının temelini attık, dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini getirdik. Yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz ünitesi (FSRU) gemimiz geldi, onun açılışını yapacağız. Bor madeniyle ilgili yeni bir stratejik açıklama var, yeni yatırımlar... Bir takvim yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarı olan 42 milyar liralık yatırımı gerçekleştirdik, elektrikte, iletim ve dağıtımda. Enerji tıkır tıkır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, TürkAkım, FSRU... Dünyanın ekosistemi değişiyor, ekonominin dengesi değişiyor. Türkiye, bunun tam kalbinde ama buna hazır mıyız? Merak etmeyin, hazırız. Maden de arayacağız, nükleeri de yapacağız. Akdeniz'i Karadeniz'i karış karış, Allah'ın izniyle arayacağız. Türkiye'nin bekasını geleceğini etkileyecek adımları en doğru ve bilimsel bir şekilde atacağız. Bölge enerji siyasetinde, diplomasisinde kritik günlere gebe bu süreçte enerji alanında Türkiye'nin elini çok güçlü kılacak adımları atıyoruz. Masada artık çok kart var. Çalışacağız, bizim işimiz bu. Biz kendi gündemimizle halkın sofrasına oturacağız. Bu dünyada yeteri kadar negatif istikamet varken Türkiye her alanda pozitif ayrışıyor, büyümeyle, yatırımla, istihdamla, enerjiyle, altyapıyla. Birilerinin bu tuzağına, değirmenine su mu taşıyacağız? Kesinlikle çok dikkatli olmamız lazım.

2019, tarihi açıdan çok önemli bir süreç. Türkiye'nin daha büyüyerek güçlenerek gittiği bu istikamette iki tane hayati şeye ihtiyacı var, bu türbülanstan daha güçlü çıkması için. Farkındayız veya değiliz, Türkiye köprüyü geçti. İhtiyaç olan bu iki şeyden birisi siyasi anlamda ülkenin birlik ve beraberlik içinde yek vücut olması. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da bu operasyon 80 milyona pahalı da olsa çok büyük bir tecrübe ve beraberlik kazandırdı. İkincisi, 10 yıllardır sıkıntısını çektiğimiz sisteme dayalı arızaları devamlı gündeme getirmeye yönelik problemi 16 Nisan'da tarihe kattık. Sistem olarak da ülke olarak da biz köprüyü geçtik. Bundan sonrası zaman meselesi. Yapmamız gereken içeride daha çok çalışarak Türkiye'yi büyütmek.”

Türkiye'nin bir üst lige çıkma sürecini yaşadığını aktaran Albayrak, "Biz başımızı alıp buraya çıkacağız derken, birileri ayaklarıyla aşağı atmaya çalışıyor. Neyin arkasında kim var biliyoruz. Bu millet gözünü açtı. Toplum olarak farkındayız. Bunun için her alanda siyaset başta olmak üzere farkında olmayan bireylere bu süreci çok net bir şekilde anlatmakla mükellefiz.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Dünya 5’ten büyüktür, altın harflerle tarihe yazıldı”

Albayrak, Türkiye’nin dünyada çok önemli bir bölgede bulunduğunu ve ekonomiden turizme her anlamda mıknatıs gibi olduğunu anlattı.

Sermaye ve ticaretin de Türkiye’ye yöneleceğini dile getiren Albayrak, “Yeter ki biz güçlü olalım. Zaten adamlar da Türkiye’yi bölmeye ateş ediyor. Bunlar, Gezi'den itibaren her musibet vesilesiyle başımıza çalınmaya çalışıldıkça ters teperek bizi daha da güçlendirmeye sebep oluyor. Onun için her birimize düşen sorumluluk dairesinde ihlaslı bir şekilde çok çalışmak ve bütün bu resmi tüm topluma anlatmak durumundayız.” şeklinde konuştu.

Albayrak, 2019’da önemli bir yerel seçim olduğunu ve kimseye kapıyı kapatmadan siyaset yapılması gerektiğini de ifade etti.

Türkiye’nin siyaseten AK Parti iktidarında kazandığı her zaferin dünyada ses getirdiğini anlatan Albayrak, “Cumhurbaşkanımızın duruşu, karşı muhataplarıyla ortaya koyduğu müzakerelerde elini o kadar güçlendiriyor ki. Birleşmiş Milletlerde çıkan sonuç dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir sonuç. Cumhurbaşkanımız ‘dünya 5'ten büyüktür’ dediği zaman birileri gülüyordu kendisine ama onu tarihe altın harflerle yazdırdık. Dünyada artık mazlumun sesi olma söylemi, Türkiye sınırlarının dışına çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söylenenlere de aldırmayacaklarını belirten Albayrak, “Birilerini boşverin, lafa bakacağız, söyleyene bakacağız, kenara koyacağız ve işimize bakacağız. Adamların çünkü işi o. Benim bu millete sözüm var. Eğlenemem arkadaş, 100 yılın yükü var omzumuzda.” diye konuştu.