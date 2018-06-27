Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İ orkestra Piyano Trabzon Doğtas
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

"Ülkedeki istikrar sektörümüzü yukarıya taşıyacak"

- MOBİSAD Başkanı Turnacı: - "İstikrarın devam ettiği, tecrübenin icraata dönüşeceği, sektörel sorunlarımızın ülkemiz menfaatine çözümleneceği bir döneme girdiğimizin bilincinde, sektör olarak büyük bir büyüme göstereceğimize inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "İstikrarın devam ettiği, tecrübenin icraata dönüşeceği, sektörel sorunlarımızın ülkemiz menfaatine çözümleneceği bir döneme girdiğimizin bilincinde, sektör olarak büyük bir büyüme göstereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı yaptığı yazılı açıklama ile 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Turnacı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sektörümüz neredeyse bütün sektörlere kılavuzluk hizmeti veren bir sektör konumundadır. Bu bağlamda sektörümüzün gelişimi ve büyümesi, ülke ekonomisi ve gelişimi açısından da önem taşımaktadır. İstikrarın devam ettiği, tecrübenin icraata dönüşeceği, sektörel sorunlarımızın ülkemiz menfaatine çözümleneceği bir döneme girdiğimizin bilincinde, sektör olarak büyük bir büyüme göstereceğimize inanıyoruz.

MOBİSAD olarak, sektörel gelişmelerde ve 5G'ye geçiş sürecinde ülkemiz için büyük bir özveri ve heyecan ile çalışacağımızı belirtmek isteriz. Ülkemizde oluşan istikrar ortamında, bizler de sektörümüzü daha yukarılara taşıyacak çalışmalar içerisinde olmaya devam edeceğiz."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları DerneğiMOBİSAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5