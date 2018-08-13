"Ülkemiz bu ekonomik dalgalanmadan en az zararla kurtulacaktır"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her zorluğu atlatacak gücü olan ülkemiz, üretimi artırarak, ürettiğini içeride ve dışarıda satarak bu ekonomik dalgalanmadan en az zararla kurtulacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, dolar ve avronun yükselişini fırsat bilerek fiyat artışı yapılmasına tepki gösterdi.

Günübirlik zamlarla fırsatçılık yapmanın kimseye fayda getirmeyeceğine dikkati çeken Palandöken, "Bu ülke hepimizin. Hep birlikte aynı gemide yol alıyoruz. Bu gemiyi sağ salim limana ulaştırmak için ülke genelinde 81 milyon insanımıza büyük görev düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bugün de milli olmalı ve elimizi taşın altına koymalıyız. Buna da öncelikle israftan, yani gereksiz harcamalardan kaçınarak başlanmalı. Her zorluğu atlatacak gücü olan ülkemiz, üretimi artırarak, ürettiğini içeride ve dışarıda satarak bu ekonomik dalgalanmadan en az zararla kurtulacaktır."