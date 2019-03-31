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"Ülkemiz ekonomide yapısal reformların hızlanacağı bir döneme girecek"

- DEİK Başkanı Nail Olpak: -"Ülkemiz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomi alanındaki yapısal reformların da hızlanacağı bir döneme girecek"

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İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomi alanındaki yapısal reformların da hızlanacağı bir döneme gireceğini belirtti.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu aktardı.

Türk halkının bugün yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gittiğini hatırlatan Olpak, "Böyle günler demokrasi bayramı, ortaya çıkacak sonuç da halkımızın iradesidir ve kazanan da kaybeden de bu iradeye saygı duymalıdır. Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz ve seçimsiz bir dönem bizi bekliyor. Bundan sonra önemli olan; daha çok çalışmak, daha çok üretmek, istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomi alanındaki yapısal reformların da hızlanacağı bir döneme gireceğine dikkati çeken Olpak, "Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu gelecek vizyonu ışığında, yapısal reformların ekonomimize ivme katmasını bekliyoruz. Böylelikle, ülkemizin dünyada yaşanan olumsuzluklardan daha az etkilenmesi ve sürdürülebilir büyümeye hız kesmeden devam edebilmesi için kırılganlıktan uzak ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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