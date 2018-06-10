Ülkemiz, hedeflerine çok daha hızlı ulaşacak

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin, demokrasi tarihi açısından yeni bir milat niteliği taşıyan 24 Haziran'da oluşacak yeni hükümet sistemiyle ulusal kalkınma hedeflerine dönük hamlelerinin daha da ivme kazanacağını, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çok daha hızlı ulaşacağını belirtti.

Burkay, yazılı açıklamasında, uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye'nin, siyasi istikrarı ve ekonomik kazanımlarıyla kendi kaderini tayin etme gücünü elde etmeyi başardığını ifade etti.

Katma değerli üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyici kanun ve reformların hayata geçirilmesinin beklendiği bir dönemde döviz kurlarında aşırı bir dalgalanma yaşandığını anlatan Burkay, bu kapsamda Merkez Bankasının dövize müdahalesini yerinde bulduğunu aktardı.

Burkay, Türkiye'ye yatırım yapanların orta ve uzun vadede mutlaka kazandığını belirterek, "Türkiye'ye ve Bursa'ya güvenen yatırımcılar bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Bizler hedeflerimiz doğrultusunda üretmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Beklentilerimiz atılan reform adımlarının daha hızlandırılmasıdır"

24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye'nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktası olacağını vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da milli iradenin yönetime daha çok yansıdığı, bürokratik süreçlerin en aza indirgendiği yeni bir sistem hayata geçecek. Demokrasi tarihimiz açısından yeni bir milat niteliği taşıyan 24 Haziran'da oluşacak yeni hükümet sistemiyle ulusal kalkınma hedeflerimize dönük hamleler daha da ivme kazanacak. Ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaktır. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha güçlü bir ekonomiyi de ortaya çıkaracaktır. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye'nin ortaya çıkacağına inanıyoruz."



Burkay, yeni dönemde gündemin ilk sırasında yine ekonominin yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimiz son dönemde birçok sektörde sanayiciyi destekleyen kanun ve reformları hayata geçirdi. İş dünyamızda heyecan oluşturan bu reformların yeni dönemde hayata geçirilmesini ve ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunu desteklemesini bekliyoruz. Bu yeni dönemde beklentilerimiz, atılan bu reform adımlarının daha hızlandırılmasıdır. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyası olarak bizler de katkımızı sürdüreceğiz."



