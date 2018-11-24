"Ülkemizin geleceği için mesleki eğitim önemli"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliğin önlenmesinde ve Türkiye'nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde mesleki eğitimin en iyi çözüm olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İşyeri Denetim ve Danışmanlık Grupları mevzuatının yenilenmesi çalıştayına, TESK ve alt teşkilatından başkan ve çalışanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Memur-Sen gibi pek çok kurum ve kuruluşun temsilcilerinin katıldığını bildirdi.

Çocuk işçiliği konusunda, TESK ile alt teşkilatına düşen görevlerin çalıştayda masaya yatırıldığını aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Çalıştayda neredeyse tüm katılımcılarımızın ortak görüşü, işsizliğin önlenmesinde ve Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin meslek öğrenmesinin önemli ve en iyi çözüm olduğudur. Bugün pek çok işsiz gencimize baktığımızda üniversite mezunu olduklarını görüyoruz. Oysa gençlerimizi becerilerine ve yeteneklerine göre uygun mesleki programlara yönlendirebilsek, hepsi meslek sahibi olurlar ve kendi mesleğinin erbabı yeni nesil esnaf ve sanatkarları yetiştirmemiz mümkün olur."

Palandöken, gençlerin ve ailelerinin, mesleki eğitim ve çıraklığa karşı önyargılı olmamaları gerektiğine işaret ederek, "El ele verip çocuklarımıza ve ülkemize yeni ve aydınlık bir gelecek kurabilmemizin yolu mesleki eğitimden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.