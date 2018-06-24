Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Arzu Tekin Foça Avukat Metin Uracin bilim Trabzon
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

"Ülkemizin kavuştuğu kazanımların devam edecek"

- İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz: - "Yapılan dev yatırımlarla ülkemizin kavuştuğu kazanımların ve dış politikadaki dik duruşun gelecek yıllarda da devam edecek olmasını büyük bir sevinçle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Yapılan dev yatırımlarla ülkemizin kavuştuğu kazanımların ve dış politikadaki dik duruşun gelecek yıllarda da devam edecek olmasını büyük bir sevinçle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimler öncesi verdiği demeçlerde ve açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkça beyan ettiğini anımsattı.

Ali Kopuz, "Necip Türk milleti, Türkiye'ye musallat olan küresel şer odakları ve onların içimizdeki iş birlikçilerine karşı, istikrardan, huzurdan, güvenden ve barıştan yana tavır koyarak yine güzel bir vatanseverlik dersi vermiştir." ifadesini kullandı.

Yapılan dev yatırımlarla ülkenin kavuştuğu kazanımların ve dış politikadaki dik duruşun gelecek yıllarda da devam edecek olmasını büyük bir sevinçle karşıladığını aktaran Kopuz, "Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali KopuzİSTİB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5