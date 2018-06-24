"Ülkemizin kavuştuğu kazanımların devam edecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Yapılan dev yatırımlarla ülkemizin kavuştuğu kazanımların ve dış politikadaki dik duruşun gelecek yıllarda da devam edecek olmasını büyük bir sevinçle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimler öncesi verdiği demeçlerde ve açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkça beyan ettiğini anımsattı.

Ali Kopuz, "Necip Türk milleti, Türkiye'ye musallat olan küresel şer odakları ve onların içimizdeki iş birlikçilerine karşı, istikrardan, huzurdan, güvenden ve barıştan yana tavır koyarak yine güzel bir vatanseverlik dersi vermiştir." ifadesini kullandı.

Yapılan dev yatırımlarla ülkenin kavuştuğu kazanımların ve dış politikadaki dik duruşun gelecek yıllarda da devam edecek olmasını büyük bir sevinçle karşıladığını aktaran Kopuz, "Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



