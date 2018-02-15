Ülkenin geleceği bizim elimizde

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23. Dönem Başkan Adayı ve “TÜRSAB Hepimizin Platformu” Kurucu Başkanı Emin Çakmak, tamamı ulusal turizm hedefleriyle ülke turizmini 2050’ye hazırlayacaklarını söyledi.



25 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek seçimlerde TÜRSAB Hepimizin ekibi olarak yönetime talip olduklarını belirten Emin Çakmak, önceki gün Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Turizmin ve Türkiye’nin geleceğini kurtaracak 154 proje ile yola çıktıklarını belirterek şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Emin Çakmak, şeffaf, adil, saygılı, itibarlı ve üyelerinin hakkını koruyan bir misyonla TÜRSAB yönetimini hedeflediklerini söyledi. Ülke turizmiyle birlikte TÜRSAB üyelerini çağdaş dünyanın teknolojisini kullanarak yenilikçi projelerle 2050’li yıllara hazırlamak istediklerini söyleyen Emin Çakmak, “Üyelerimizin de gelişen dünyada kendilerine daha sağlam bir yer edinmelerini sağlamak için yola çıktık. ‘TÜRSAB Hepimizin’ dedik. 30 kişilik yönetim kadromuzla, güçlü acentalarımızla güçlü Türkiye için hizmete hazırız. Ülkemizin geleceği turizmde ve biz turizmcilerdedir. 76 milyar dolar cari açığı bizler kapatacağız ve her yıl ülke ekonomimize 30 milyar dolar rezerve bırakacağız” dedi.



“ANADOLU’NUN SESİNİ DİNLEDİK”

Seçim çalışmalarına başladığı 2 Aralık 2017 tarihi itibariyle Türkiye’yi karış karış dolaştıklarını, acenta ziyaretleri yaparak sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Emin Çakmak, 70 günde 81 il 89 ilçe ziyaretiyle 101 ‘Ortak Akıl’ toplantısı düzenledi. “Gidilmeyen yer, görüşülmeyen acente bizim değildir” prensibiyle yola çıktıklarını belirten Çakmak, “Ardahan’dan Edirne’ye kadar ülkemizi karış karış gezdik. 3 bini aşkın acenta ile buluşarak Anadolu’nun sessiz çığlıklarını dinledik. Sorunları ve çözüm önerilerini yerinde dinledik. Aslında sadece Anadolu’nun değil, Türkiye’nin sesini dinledik ve birlikte çözümler ürettik. Acenteyi dinlemeden hizmet olmayacağının bilincindeyiz. Çünkü TÜRSAB hepimizin” dedi.



“TÜRSAB HEPİMİZİNDİR”

TÜRSAB yönetimine gelmenin “TÜRSAB Hepimizin” ekibi için büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Emin Çakmak şöyle devam etti:

“Sosyal sorumluluk hareketinde menfaat olmaz. Özveri ve çalışma olur. TÜRSAB’ı zirveye taşıma hedefimiz var. TÜRSAB hepimizindir. Onu korumalı ve yüceltmeliyiz. Biz teknolojinin nimetlerini acentalarımıza ulaştırarak onların kazançlarını artırmak istiyoruz. TÜRSAB teşkilatı yeni baştan, sıfırdan kurulmalıdır. Gerçek değişim budur. Hedefimizde; yönetimden başlayarak, en küçük acentaya kadar hizmeti dinamik bir şekilde yayacak, çağdaş ve dünyaya örnek olacak köklü demokratik bir değişim bulunuyor. TÜRSAB halen 1972 model yasa ve yöntemlerle çalışıyor. Artık daha ulusal ve teknolojiyle harmanlanmış kanunlara, uygulamalara, sistemlere ihtiyaç var. En fazla bir yıl içinde hayata geçireceğimiz projelerimizle bu değişimi herkese göstereceğiz.”



ÇARE MİLLİ VE GÜNCEL UYGULAMALARDA

Türkiye ekonomisinin en önemli enstrümanlarından olan turizmin hak ettiği noktaya gelmesi için çarenin ülke sınırları içinde olduğunun altını çizen Emin Çakmak, seçim beyannamelerinde de yer alan bazı maddeleri şöyle sıraladı:



• Acenta, otel, rehber, kara ve hava yolu taşımacıları ile tüm turizm sektör paydaşları, tek ulusal turizm kanunu çatısı altında toplanacak.



• Türkiye turizmi ve destinasyonları markalaştırılacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında ülkemiz dünyanın en önemli 3 destinasyonundan birisi haline getirilecek.



• Türkiye’nin en ücra köşesi bile yurt dışında tanıtılacak.



• Türkiye’nin 4 mevsimi profesyonel şekilde fotoğraflanarak internet ortamında arşivlenecek.



• Tüm Hava Yolları ile güç birliği yapılarak, ülkemizin en az 5 noktası daha uluslararası merkez havalimanı konumuna ulaştırılacak.



• Türkiye’nin turizmde en önemli pazarlama araçlarından olan Türk mutfağı, hak ettiği seviyeye ulaştırılacak.



• Sergilenmeyen ve tanıtılmayan kültür varlıkların envanteri çıkarılacak. Tanıtımı için çalışmalar yürütülecek. Kültür varlıkları kazılarına destek olunacak.



• Turizm TV kurulacak. Bu TV aracılığı ile ülkemizin turizm faaliyetleri tanıtılacak; halkımız acenta hizmetleri konusunda bilinçlendirilecek. Turizm TV aracılığı ile ürün ve destinasyonların tanıtımı yapılacak.



• İç turizmi canlandırmak için değişik şehirlerimizde kültür, alışveriş vb. festivallerin düzenlenmesi teşvik edilecek.



• Türkiye’nin tanıtımına katkı yapan Türk televizyon dizilerinin daha çok ülkede yayınlamasına destek olunacak.



• Her yıl tüm turizm paydaşlarının bir araya geleceği “Turizm Zirvesi” düzenlenecek.



• 35 milyon vatandaşımızın yurt dışı turlarına çıkması ve 50 milyon kişinin ise iç turizm amaçlı seyahat etmesi için gerekli teşvikler yapılacak.



• Yabancı yatırımcılar ile yakın ilişkiler kurulacak, ilgili bakanlıklarımızla beraber turizm yatırımlarına uygun yerlerimiz tanıtılacak.



• 2023 yılına kadar 100 yeni golf sahası yapılması için gerekli destek verilecek. Türkiye, Avrupa’nın 1 numaralı golf destinasyonu haline getirilecek.



• Sağlık turizminin sekiz branşı da aktif hale getirilecek. Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar dünya lideri konumuna ulaştırılacak.



• Son yıllarda hızla gelişen düğün turizmi için Türkiye’nin uygun bölgeleri tanıtılacak, ülkemiz önemli bir düğün turizmi destinasyonu olacak.



• Karadeniz başta olmak üzere tüm bölgeler doğa ve yayla turizmine açılarak dünyada gelişen “Ekolojik Turizm”den pay alması için desteklenecek.



• Yurt içi ve yurt dışı yeni destinasyonlar oluşturulmak sureti ile deniz taşımacılığı turizmi geliştirilecek.



• Yatırımcısı hazır olan “Silkroad Oriante Express” adlı trenle seyahat turizmi başlatılacak. İstanbul’dan Kars’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar gidecek olan tren, Anadolu’nun çeşitli illerinde duraklayacak. Bölgelerin tarihi ve kültürel değerleri 12 ay gezilebilecek.





