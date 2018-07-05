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Ülker O’lala Sufle Çikolatalı’ya Avrupa’dan ödül

- O’lala Sufle, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nün "Üstün Lezzet Ödülü"nü ikinci kez aldı

Ülker O’lala Sufle Çikolatalı’ya Avrupa’dan ödül

İSTANBUL (AA) - Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) "Üstün Lezzet Ödülü"nü ikinci kez almayı başardı.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, bir kez daha iTQi tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü.

2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü’nü alan O’lala Sufle Çikolatalı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı.

Ödül, iTQi tarafından, 150’den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa’nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek derneği arasından seçiliyor.

Lezzeti ile jüri üyelerinin tam puanını alarak ödüle layık görülen Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, Nielsen Perakendeci Paneli tarafından, 2016 yılında "Çığır Açan İnovasyon Ödülü"nü de kazanmıştı.

O’lala Sufle ilk olarak 2014 yılında piyasaya sunuldu. Daha sonra Frambuazlı ve Mini Sufle çeşitleriyle O’lala ailesi genişledi. Ürün, son olarak bu yıl Waffle çeşidini de tüketicilerinin beğenisine sunarak yoluna devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İTQİÜlker O’lala Sufle
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