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Ülker, Önem Gıda’yı satın aldı

Ülker CEO’su Mete Buyurgan,  “Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup;  Ülker olarak sürdürülebilir ve kârlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli  kısmının Ülker Bisküvi’ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor” dedi.

Ülker, Önem Gıda’yı satın aldı
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Ülker, uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirdiği Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda’yı satın aldı.  Böylece, çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini, uçtan uca kendi bünyesinde toplayan Ülker, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atmış oldu. Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi;  çikolata hamuru, un, fındık gibi ana girdilerinin  tedarikini gerçekleştirdiği, Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda A.Ş’yi satın aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da duyurulan satın alma işlemi sonrası, Ülker Bisküvi, ana kategorileri olan çikolata ve unlu mamullerde üst düzey sinerji sağlamak, şirketin sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendirmek amacıyla, ana müşterisi olduğu Önem Gıda’yı, bünyesine kattı.

İstanbul Topkapı’da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun’da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker’in girdi tedarikinin merkezinde yer alıyor.

Buyurgan: Ülker’in sürdürülebilir ve kârlı büyümesi için bir adım daha attık

Önem Gıda’nın satın alma kararının, Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını söyleyen Ülker CEO’su Mete Buyurgan,

 “Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup;  Ülker olarak sürdürülebilir ve kârlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli  kısmının Ülker Bisküvi’ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor” dedi.

Önem Gıda Hakkında:

Önem Gıda yılların getirdiği tecrübesiyle üstün kalitede çikolata hamuru, toz kakao, kakao yağı, kuvertür, damla ve pul çikolata, bisküvilik un, paket un, fındık ve fındık püresi  üretiyor.  Toplam 537 çalışanıyla İstanbul Topkapı’da çikolata hamuru, Giresun’da fındık işleme, Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Yıldız Holding bünyesindeki şirketlerin kullandığı kakaolu ürünler, fındık ve un ürünlerinin tamamının üretimini yapıyor ve Ülker ürünlerinin de ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Çikolatalı ürünlerde Ev Dışı Tüketim sektöründe ve paket unda da piyasada önemli bir oyuncu olan Önem Gıda, kakao çekirdeğinin ve buğdayın işlenmesinden başlayarak, tüm süreçlere hakim. Önem Gıda hem tedarik yaptığı ülkelerde hem de ülkemizdeki üretim ve istihdamıyla da ekonomik kalkınmaya destek oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ülkerÖnem GıdaÜlker CEO’su Mete Buyurgan
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