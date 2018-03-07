Ülker’den kârlılıkta tarihi rekor

Ülker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2017 yılında satışlarını yüzde 14.7 artırarak 4.8 milyar TL’ye,net dönem kârında yüzde 51.6’lık artışla 431 milyon TL’ye yükseltti. Böylece, tarihinin en yüksek ciro ve net kârını gerçekleştirdi.

Şirket, 2017 yıl sonu itibariyle FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yüzde 22 artışla 575.3 milyon TL’den 701.4 milyon TL’ye ulaştırarak yüzde 14.6’lık bir marjla yeni bir rekora imza attı.

Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü: “Şirketimiz 2017 yılında da hem Türkiye’de hem de yurtdışı operasyonlarımızda istikrarlı bir şekilde 5 senedir süren büyümesinde en yüksek rakama ulaştı” dedi. Tütüncü sözlerine şöyle devam etti:

2017 yılında Ülker olarak bölgede (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya), büyüme stratejimiz çerçevesinde Kazakistan Hamle fabrikası ve United Biscuits ürünlerinin Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldık. Böylece Ülker’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarındaki konumunu güçlendirme, operasyonlarımızın konsolidasyonu, pazar payımızın artışı ve bölgede Ülker olarak yerel bir üretim üssü olma hedefi için önemli bir adımı tamamlamış olduk.

Dünyanın en önemli premium çikolata markalarından biri olan Godiva’nın yeni market serisini Türkiye’de üretmeye başlayarak, 8.000’i aşkın perakende noktasının raflarında tüketicilerimizle buluşturduk. Godiva yeni market serisinin Orta Doğu pazarlarımızda lansmanlarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2017 yılında Godiva’yı Türkiye’den başta İngiltere ve Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç etmeye başladık.

Ülker A.Ş’nin Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan fabrikalarında pladis ve Godiva şirketlerinin markalarını üreterek Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile onların erişemediği global dünyaya ihracatını yapıyoruz. Bu büyüyen ve gelişen coğrafyalardaki potansiyeli değerlendirerek global, bölgesel ve yerel markalarımızla sinerji yaratarak bu bölgelerdeki pazarlarda ya birinci ya da birinciliğe en yakın büyüklüklere sahip olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Ülker A.Ş Türkiye bünyesindeki inovasyon merkezlerimizi kullanarak, yüksek teknolojiye sahip üretim merkezlerimizdeki verimli üretim teknikleri ile rekabet gücümüzü, satış ve karlılığımızı artırıyoruz. Tüm bunlar Ülker A.Ş için yarım milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli, Türkiye’den global ölçekte dağıtım, satış ve yeni inovasyonlar demek.

Türkiye’de organize perakende kanallarıyla stratejik iş birlikleri geliştirirken, tüketicilerimize, distribütörlerimize, ürünlerimizle değer katmaya devam ettik.

Ülker Bisküvi olarak, sürdürülebilir kârlı büyüme potansiyelini, 2018 yılında da çift haneli büyüme rakamları ile devam edeceğine eminim. Ülker A.Ş; Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da, global, bölgesel ve yerel markaları, fabrikaları ve kendi satış teşkilatı ile birçok ülkede pazar lideri ve önemli bir oyuncu olmayı sürdürecek.”







