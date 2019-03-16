"Uludağ Ekonomi Zirvesi" 22 Mart'ta başlayacak

BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Uludağ Ekonomi Zirvesi", 22-23 Mart'ta çeşitli ülkelerden iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini buluşturacak.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Uludağ Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilecek zirvede, iki gün boyunca bin 500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları konuşacak.

Zirvenin açılış konuşmalarını, Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş ile Garenta ve İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ikinci gün konuşma yapması beklenen zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de konuşmacı olarak katılacak.

Zirvede, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Akkök Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Al-Thani, Katar Finans Merkezi CEO'su Yousuf Mohammed Al-Jaida, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, TAV Holding CEO'su Sani Şener, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu gibi Türkiye ve dünyadan iş ve siyaset alanındaki isimler, iş dünyasındaki yenilikleri ve beklentileri anlatacak.

"Enerjide Yeni Dengeler" başlıklı oturumla başlayacak zirvede ilk gün, "Global Belirsizlikte Büyüme", "Dijital Dönemde Liderlik", "CEO Buluşma-Dijital Ajanda", "Yatırım Liderleri", "Sürdürülebilirlik/Amaçlı Şirketler", "Refah İçin Dijitalleşme", "Sosyal Sorumluluk 2.0", "Global Şirket Yaratmak", "Yönetimde Kadın Derneği", "Büyüme Dostu Bankacılık", "Yarına Yatırım" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

"Stars Of Regıon Start Up Yarışması"nın canlı jüri sunumuyla başlayacak ikinci gün etkinliklerinde, Bakan Pakdemirli'nin "CEO Özel Buluşma" başlıklı yan oturuma katılması bekleniyor ayrıca aynı gün, "Değişim Döneminde Perakende", "Vizyon 2023", "Dijital Girişim", "Katar-Türkiye Ekonomik İşbirliği", "Tarımın Ajandası", "Sosyal Yatırım: Sosyal Sorumluluk Liderleri", "Otomotivin Geleceği", "Çığır Açan Teknolojiler", "Çin'i Doğru Anlamak" oturumları düzenlenecek.

Zirve, "Stars Of Region Ödül Töreni" ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.