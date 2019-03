Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı - Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş: - "Her türlü ekonomik koşul değişikliğine rağmen 8 yıldır devam eden katılımcılarımız var. Sizlerin katkısıyla her sene çeşitli ülkelerden katılımcıların arttığı bir organizasyona dönüştü. İlerleyen yıllarda daha iyilerini yapmak için önerilere açığız" - Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız: - "Kapitalizm uzunca bir süre bireyselliği ve tüketimi teşvik etti ancak o artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Artık ürettiğimiz her şeyde ve her değerde yalnızca kendi şirketimizi değil başkalarını, bulunduğumuz sektörü, ekolojik çevreyi ve hatta rakiplerimizi de düşünerek ortak değerler yaratmalıyız" - DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase: - "Çoğu zaman da kendi düşünce tarzımızı değiştirmekte güçlük çekiyoruz. Bizim, düşünce tarzımızı değiştirmemiz gerekir. O zaman bütün fırsatları görür ve tanıyabiliriz"

22 Mart 2019 Cuma 10:18