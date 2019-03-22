BURSA (AA) - Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, "Baktığımız zaman dolar yaklaşık 5,5 lira civarında ve bunun aslında iyi bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Onun için bu aşırı durumların piyasada yerinin olmadığını anlatmaya çalıştık. Biz çok faal bir şekilde bunun anlatılabilmesi, izah edilebilmesi için çalışıyoruz." dedi.

"Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü EY Türkiye Ülke Lideri Metin Canoğulları'nın yaptığı "Global Belirsizlikte Büyüme" oturumunda bir konuşma yapan Brooks, Uluslararası Finans Enstitüsü olarak üyeleri arasında 27 Türk finans kuruluşunun bulunduğunu söyledi.

Çocukluğundan bu yana Türkiye'ye gelip gittiğini belirten Brooks, şunları dile getirdi:

"Türkiye her zaman beni çok etkilemiş, hep rahat olduğum bir ülkedir. Türkiye'deki bankacılara, özellikle meslektaşlarıma, özellikle ön sıralarda oturan tanıdığım birçok kişiye çok teşekkür ediyorum. Biz çok sıkı bir şekilde finans enstitülerinin küresel anlamda kuvvetlenebilmesi için özellikle Türkiye'dekiler için çalıştık. Birçoğunuz da tahmin edebilir, geçen yıl ağustos ve eylül ayındaki seyahatlerimi iptal ettim. Türkiye'de bulunan yatırımcılara iki durumu izah etmeye çalışıyordum çünkü döviz para birimi ve modelleri üzerine çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.

Brooks, geçen yıl yaz aylarında dolar kurunda yaşanan dalgalanmalara değindi.

O dönem, dövizle ilgili süreçleri birçok yerde anlatarak bu dalgalanmaların doğal olmadığına dikkati çekmeye çalıştıklarını aktaran Brooks, şöyle devam etti:

"Türk lirasının iyi bir birim olduğunu söyledik. Şu anda baktığımız zaman dolar yaklaşık 5,5 lira civarında ve bunun aslında iyi bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Onun için bu aşırı durumların piyasada yerinin olmadığını anlatmaya çalıştık. Biz çok faal bir şekilde bunun anlatılabilmesi, izah edilebilmesi için çalışıyoruz. Niye Türk lirası önemli çünkü Türkiye genç bir ülke. Büyüme kapasitesi var. Dış finansman ve dış sermaye yatırımı çok önemli. Yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin denge değeri, Türk lirasının denge değeri nedir, bunu anlatabilmek, izah edebilmek çok önemli. Küresel anlamda FED açısından bakarsak aslında bu hafta çok sert bir FED toplantısı oldu. Türk lirası temel olarak çok fazla değişmedi diyebiliriz."

- "Trump'ın politikaları karmaşık, adilane değil"

Brooks, Türk lirasına benzer bir durumun, yükselme ve gelişme trendindeki piyasalar için de geçerli olduğunu anlattı.

Arjantin ve Brezilya'yı bu konuda örnek gösteren Brooks, "Onlar da bundan herhangi bir fayda elde edemediler. Bunun cevabı şu, ABD'de Başkan Trump'ın politikaları karmaşık, özellikle yükselmekte olan piyasalarda çok karmaşık bir hale geliyor. Adilane değil bu politikalar." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili üç temel unsur olduğunu belirten Brooks, şunları kaydetti:

"Bir tanesi popülizm ve de ABD gibi çeşitli yerlerde zuhur eden öfke. Bunun bir kısmı Çin'e yönelik, bir kısmı da yükselmekte olan piyasalara yönelik çünkü ABD'deki iş ya da imalat son 20 yıldır, biraz yükselmekte olan piyasalara doğru kaymakta. İkinci konu yükselmekte olan piyasaları zorlayan jeopolitik çünkü Trump çok sağı solu belli olmayan biri. Küresel anlaşmaları sarsıyor. Türkiye gibi hem Doğu'da hem Batı'da olan bir ülke için ortamı oldukça zorlayıcı çünkü bu durum hem bir fırsat bir yandan da bir zorluk diyebiliriz. Üçüncü konu ise yükselmekte olan piyasalar için şöyle diyebiliriz, Düşük faiz oranları ABD'de çok uzun süredir mevcut ve para politikaları ABD'de bu şekilde devam etmekte."

Çok fazla paranın varlık yönetimi şirketlerinden yükselmekte olan piyasalara kaydığı görüşünü savunan Brooks, ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle varlık yönetimi alanında deneyimli olduğunu ifade etti.

Yükselmekte olan piyasalara hitap edebilmenin biraz daha zorlaştığını söyleyen Brooks, "Türkiye'de de dış sermayeye bağımlılığın bir miktar daha azaltılması iyi olabilir. Eğer daha öngörülebilir politikalar teşvik edilebilirse umuyorum ki beklentiler gerçekleşecek. Şahsen de Türkiye'deki bütün meslektaşlarımla ve Türkiye geneli itibarıyla bu şekilde süreç görmekten memnuniyet duyarım." diye konuştu.