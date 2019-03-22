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Uludağ Ekonomi Zirvesi

- Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir: - "Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız"

Uludağ Ekonomi Zirvesi
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BURSA (AA) - Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, "Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ın üstlendiği "Yatırım Liderleri" oturumunda konuşma yapan Özdemir, döviz kurlarında geçen yıl yaz aylarında yaşanan dalgalanmalara değindi.

Söz konusu dalgalanmaların ardından hükümetin yeni bir ekonomik program yayımladığını hatırlatan Özdemir, "Üç yıllık önemli bir programdı. Bu programa herkes tarafından uyulursa hem devlet hem Hazine uyacak ve ekonomik programın bir parçası olan özel sektör de uyabilirse bu işin kolaylıkla atlatılabileceğini, tekrar eski günlerimize dönebileceğimizi, yine büyüme oranlarını yakalayacağımızı görebiliyorduk." ifadelerini kullandı.

Özdemir, büyüme rakamlarına da işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'da da yeni ekonomi programına baktığımızda yüzde 1,9 gibi, yüzde 2 civarında bir büyümeyi öngören bir ekonomi programıyla yola çıktık. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız. 2019'un ikinci yarısından itibaren Türkiye'de tekrar iyi günler geleceğine inanıyorum. Hem de rakamların bu yönde olacağı gibi önemli göstergeleri görüyorum."

- "2019 yılı için pozitif bir beklenti içindeyiz"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da 2019'a umutla baktığını dile getirdi.

Ali Kibar, "Yerli para birimimizin aşırı değer kaybetmesi, sanayi üretiminde maliyetler ve yeni pazarlar anlamında birtakım fırsatları beraberinde getirdi. Toplam ihracat oranımızı şirketler bazında baktığımızda yüzde 90'a kadar artırdığımız şirketlerimiz oldu." bilgilerini verdi.

Şölen Grubu Üst Yöneticisi Elif Çoban ise kendi sektörlerinde Türkiye'nin ihracat lideri olduklarını aktardı.

Şirket olarak, zorlu bir yıl olmasına rağmen 2018'de büyümeye devam ettiklerini dile getiren Çoban, "Hayatımda en fazla yorulduğum yıllardan birisi 2018 yılıydı fakat 2018 yılını yüzde 46 büyümeyle kapattık. 1,3 milyar ciroyla kapattık. 2019 yılında keza zorluklar gözükmesine rağmen yüzde 50 büyüme hedefiyle 2 milyar ciroya koşma hedefimiz var. 2019 yılı için pozitif bir beklenti içindeyiz." diye konuştu.

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