BURSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul'u bir finans merkezi yapmak İstanbul'u sadece bir cazibe merkezi yapmak değil, bizim genel anlamda finansla ilgili problemlerimizin çok önemli bir kısmını öyle ya da böyle çözmek demektir." dedi.



Aşan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü DOW Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu'nun üstlendiği "Vizyon 2023" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, içinde bulunulan zamanda hızlı olunmadığından birçok şeyin kaybedildiğini ve ıskalandığını söyledi.

İstanbul'un finans merkezi olmasıyla ilgili çalışmalara değinen Aşan, şöyle devam etti:

"İstanbul'un finans merkezi olmasını için 2008 yılında girişim başlatıldı. Biz başladığımızda bu projeye henüz ortada Dubai yok, bu Astana yok, bir iki yerde daha yapıldı sonra da galiba onların hiçbiri yok. Bu söylediğimiz yerlerin hepsi, finans merkezlerini bitirdiler. Sadece inşaatlarını tamamladılar diye bakmayın yani bütün mevzuatlarıyla şusuyla busuyla finans merkezlerini tamamladılar. Hızdan kastettiğim bu. Siz yeterince hızlı olamazsanız birileri sizden daha hızlılar. Varsa ortada değer yaratacak bir şey, sizden daha önce onu bir şekilde kapıyorlar. İstanbul başka bir yer. Bir şey eğer İstanbul'da olmuyorsa o ya yoktur ya da biz çok büyük bir hata yapıyoruz. İstanbul öyle bir yer. Finans diye bir şey var.

Bir şekilde öyle ya da böyle burayı ayağa kaldırmamız, hızlandırmamız lazım. Eğer bütün o ekosistemi iyi bir stratejiyle oluşturabilirsek ve bunu mümkün olduğunda hızlı şekilde bitirebilirsek emin olun biz 2023'e geldiğimizde, bugün 'Bizden daha hızlı gittiler' dediğimiz finans merkezlerindeki birçok firmayı, kuruluşu buraya alırız. İstanbul gelinmeyecek bir yer değil."

- "Ümraniye'deki inşaatı 2022'de bitirmeyi hedefliyoruz"

Prof. Dr. Göksel Aşan, Ümraniye'deki inşaatı bir an evvel bitirmek gerektiğini anlattı.

İnşaatı 2023'e kalmadan, 2022 yılında bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Aşan, "İstanbul finans merkezi sözüne orayla bakmayın. Bir, Levent-Maslak aksımız da var. Orada da bir kümelenmemiz var. Buradaki mesele İstanbul'u bir global finans merkezi yapmak, yoksa Ümraniye'de bir inşaatı bitirme meselesi değil." ifadelerini kullandı.

Aşan, finans merkezlerinin, finansın kaynağı olmadığına değindi.

Dünyadaki finansal kaynakların geçiş yolu olabilmenin önemine işaret eden Aşan, şöyle konuştu:

"İstanbul'u bir finans merkezi yapmak İstanbul'u sadece bir cazibe merkezi yapmak değil, bizim genel anlamda finansla ilgili problemlerimizin çok önemli bir kısmını öyle ya da böyle çözmek demektir. Ümraniye'nin önünden geçerken, 'Burada hala vinçler çalışmıyor, bir şey de yapılmıyor, İstanbul finans merkezi' diye düşünmeyin. Daha makro bir şey olarak bakın. Buna daha bir ekosistem olarak bakın. Onunla ilgili bir taraftan bir sürü şey yapılıyor."