BURSA (AA) - Nijerya'da kan ve medikal malzeme tedarik firması LifeBank'ın Üst Yöneticisi Temie Giwa Tubosun, "Şu aşamaya kadar 3 bin 500 hayat kurtardık ve Afrikalı gençler olarak bu işin içindeyiz. Belli başlı hizmetleri ulaştırmaya ve özellikle annelerin hayatını kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Tubosun, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Akiş GYO&Multinet Up Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Sosyal Yatırım, Sosyal Sorumluluk Liderleri" oturumunda konuştu.

Nijerya'da doğduğunu ancak küçük yaşta anne ve babasıyla ABD'ye göç ettiklerini, 6 sene önce ise ülkesine döndüğünü belirten Tubosun, şöyle devam etti:

"Nijerya'da çok garip problemlerle karşılaştım. Binlerce yıldır aslında var olan problemler, gelişmekte olan, dünya genelindeki birçok yerde karşılaşılan problemlerdi bunlar. Güney Doğu Asya'da, Güney Amerika ve Afrika'nın her yerinde görebileceğiniz problemler... Mesela doğum sonrası kadınlarda karşılaşılan aşırı kanama. Bu kanama durdurulamazsa uzun süre boyunca, anne ölüyor. Ben bunu dünyanın birçok yerinde gördüm. Farklı sağlık sistemlerinde çalıştım daha önce. Bu problemi gördüğüm zaman çözmeye karar verdim. Tabii ben kapitalistim, parayı severim ama burada STK değil de ölçeklenebilir, küresel bir iş olsun diye düşündüm. Tabii burada LifeBank'ın yaptığı esas iş, doğası gereği toplumsal. Yaptığımız her bir iş, gönderdiğimiz oksijen silindiri ya da aşı iğnesi ya da kan hep sosyal meselelerle ilgili çünkü yaptığımız şey ölüm kalım meselesi."

Kurumsal ve sosyal bir şirket olduklarını aktaran Tubosun, ilk günden beri hep bu yönde hareket ettiklerini dile getirdi.

- "Motosikletlerimiz 7 gün 24 saat yollarda"

LifeBank'ın ilginç taraflarından birinin, teknoloji de sunması olduğuna değinen Tubosun, "Yapay zeka makine öğrenimi gibi platformlar bizlere şeffaflık sağlıyor, tedarik zincirinde verimlilik sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tubosun, teknoloji gibi birçok noktada kendi stokları içine gömülü sistemler olduğunu ifade etti.

Nijerya'da 3 yıldır faal olduklarını ve hastanelere 13 bin birim ürün gönderdiklerini anlatan Temie Giwa Tubosun, şunları kaydetti:

"Birkaç yüz bin dolarlık bir gelir elde edildi. Aslında yerel inovasyonu devreye sokuyoruz, bizim motosikletlerimiz 7 gün 24 saat yollarda. Bir yandan işi olmayan kişilere istihdam da sağlamış oluyoruz, onlara bir topluma ait olma hissiyatı sağlamış oluyoruz. Şu aşamaya kadar 3 bin 500 hayat kurtardık ve Afrikalı gençler olarak bu işin içindeyiz. Belli başlı hizmetleri ulaştırmaya ve özellikle annelerin hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Sadece anneler değil mesela çocuklara da hizmet götürüyoruz. Boğmaca, sıtma, anemi gibi hastalıklarla da uğraşan bir sürü çocuğa da hizmet götürüyoruz. Bunu rutin bir şekilde dünyanın her yerine götürmeyi amaçlıyoruz."