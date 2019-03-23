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Uludağ Ekonomi Zirvesi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vodafone'un yeni teknoloji ve çözümlerinin tanıtıldığı standı gezdi

Uludağ Ekonomi Zirvesi
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BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında Vodafone firmasının yeni teknoloji ve çözümlerinin tanıtıldığı standı ziyaret etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin stantta, Vodafone'un işletmelere ve belediyelere sunduğu teknolojik çözümler hakkında Bakan Pakdemirli'ye bilgi verdi.

Standı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da gezdi.

Ziyaretçiler, akıllı şehircilik çözümlerinin sanal gerçeklik uygulamasıyla deneyimlendiği stantta, sanal gerçeklik uygulamasından akıllı çöp toplamaya, toplu ulaşıma, aydınlatmaya, tarım ve şehre entegre otonom araca kadar birçok konuda fikir sahibi oldu.

Vodafone standında ayrıca yakında hizmete girecek 5G dünyasını tablet aracılığıyla deneyimleme fırsatı sunan 5G Artırılmış Gerçeklik (AR) masası, geleceğin katma değerli ulaşım çözümlerini gösteren Giga Car otonom araç, Vodafone'un Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı şehirler, sabit servis çözümleri ve İTÜ Vodafone Future Lab hakkında ziyaretçilere ayrıntılı bilgi sunan Dijital Duvar ile konuşma akışı ve ses komutlarına göre hareket eden Vsmart Veysi isimli Promobot katılımcıların büyük beğenisini topladı.

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BursaTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliUludağ Ekonomi ZirvesiVodafoneZiyaret
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