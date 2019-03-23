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Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi

BURSA (AA) - Bursa'da, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uludağ Ekonomi Zirvesi" sona erdi.Uludağ Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilen zirvede, bin 500'ün üzerinde konuk ağırlandı....

Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
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BURSA (AA) - Bursa'da, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uludağ Ekonomi Zirvesi" sona erdi.

Uludağ Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilen zirvede, bin 500'ün üzerinde konuk ağırlandı. 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları ele aldı.

Zirve kapsamında düzenlenen Stars of Region proje yarışmasında da dereceye girenler ödüllendirildi.

Yarışmada, birincilik ödülünü "Tion Health Care", ikincilik ödülünü "Hotel Race" ve üçüncülük ödülünü ise "Sonaris" aldı. "Algopoly" ve "Userguiding" de jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.


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BursaEkonomi ZirvesiUludağ
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