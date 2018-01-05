Uludağ'da toplu temel atma töreni

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sadece belli zamanlarda değil, yaz-kış turizminin ve çeşitli spor faaliyetlerinin merkezi olan Uludağ hayalimizi hayata geçirmek için hareket etmiş bulunuyoruz." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryum Tesisleri'nde düzenlenen ve 14 tesisi kapsayan toplu temel atma töreninde, Uludağ Hayat Boyu Eğitim Merkezi'nin temeline ilk harç konuldu.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bursa'ya büyük potansiyel sağlayacak 14 tesisin temelinin atılması bir yana, oteller bölgesinde gerçekleştirilen çalıştay neticesinde oluşturacakları eylem planının kente yeni bir vizyon kazandıracağını söyledi.

Uludağ konusunda kendilerine verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bugün burada Bursa'mız, Uludağ'ımız için 14 önemli tesisin temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasını teşkil eden Uludağ'ın isim babasının, Osman Şevki Bey olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Konya milletvekili olarak TBMM'de görev alan Şevki bey, Cumhuriyet tarihinde zirvesine ilk tırmanışını yaptığı dağın heybetinden etkilenerek önerdiği isimle büyük bir teveccüh görmüş. Gerçekten de Uludağ'ın heybetli tabiat manzarası çok etkileyici. Uludağ 1961 senesinde Milli Park olarak ilan edilmiş, toplam alanı 130 bin 241 dekara varan geniş bir alandan bahsediyoruz. Birinci gelişim, yani 'oteller bölgesi'ndeki 58 dekar tapulu alan haricindeki tüm alan devlet ormanı statüsündedir. Bursa'yı Bursa yapan en önemli sembollerden birisi olan Uludağ'ımızın korunması, gelecek nesillere tüm güzelliğiyle aktarılması, koruma-kullanma dengesi içinde 4 mevsim 365 gün Bursamızın ekonomisine daha fazla katkı vermesi, tüm Bursalıların talebi olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde hükümetimizin de her daim ilgi alanında olan bir husustur."

- "Uludağ'ı bir medeniyetin paylaşım noktası yapmalıyız"

Uludağ'ı sadece bir coğrafi yükselti, salt bir dağ olarak algılamadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Uludağ'ı medeniyet beşiğinde görmeyen her anlayış, eksik kalır gözüyle bakıyoruz. Bu kadim medeniyetin ruhuna dokunmak ve bu ruhu yüceltmek en önemli gayemizdir. İşte Uludağ'ı da bu kadim medeniyet havzası içinde görmeli ve değerlendirmeliyiz. Bu nasıl mümkün olacak? Tabii ki nezih konaklama mekanları, otelleriyle olacak. Ama ötesi de olacak. Uludağ'ı bir medeniyetin paylaşım noktası yapmalıyız. Burada gerçekleştirilecek her etkinlik kimliğimizi yansıtan bir faaliyet kadar önemlidir. Öncelikle sadece belli zamanlarda değil, yaz-kış turizminin ve çeşitli spor faaliyetlerinin merkezi olan Uludağ hayalimizi hayata geçirmek için hareket etmiş bulunuyoruz."

- "MARMARAGEP adı altında büyük bir proje hazırladık"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Uludağ için önemli kararların alınacağı bir çalıştayı bugün başlattıklarını anımsattı.

Uludağ'a önemli tesislerin yapılacağını vurgulayan Eroğlu, "Yapılacak tesisler arasındaki Uludağ Hayat Boyu Eğitim Merkezi çok önemli. Gerçekten muhteşem bir tesis olacak. Uludağ'a değer katacak. Hakikaten bu tesis eğitim ve kongre merkezi olacak. Sadece Türkiye değil başka ülkelerden insanlar buraya gelecek. Emeği geçenleri gönülden kutluyorum." diye konuştu.

Eroğlu, Uludağ'da estetiğe önem verdiklerine de değinerek, "Biz Uludağ'a çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Marmara Bölgesi için büyük bir gelişim projesi hazırlanması konusunda talimat vermişti. Biz de gece gündüz çalıştık ve MARMARAGEP adı altında büyük bir proje hazırladık. İnşallah bunu 2019 yılı sonuna kadar bitireceğiz. 22 milyar 72 milyon liralık yatırım yapılacak. 31 Aralık 2019'a kadar inşallah bu yatırımlar tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

- "Bursa için büyük düşünüyoruz"

Gelecek yıl Uludağ'da uluslararası bir zirve düzenlemeyi planladıklarını bildiren Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bursa için büyük düşünüyoruz. Bursa'ya şu ana kadar yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yaptık. 18 baraj, 15 gölet yaptık. Yaklaşık 400 bin dekar arazi sulanıyor. Kentteki tüm açık alanları ağaçlandırmak için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Bursa'da şu ana kadar 35 bin fidan toprakla buluşturuldu. Uludağ'ı tanıtmak için ne kadar faaliyet yaparsak iyidir. Biz buraya özellikle çok para harcayan, fakir turistler değil, cüzdanı kabarık turistler istiyoruz. Onun için tanıtım çok önemli. Temeli atılacak tesislerin Bursa'ya bereket getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından temsili olarak butona basılarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle yapılacak Uludağ Hayat Boyu Eğitim Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 14 tesisin temeli atıldı.

Törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa milletvekilleri Bennur Karaburun ve Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

Öte yandan program öncesinde Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Uludağ Milli Parkı'nın girişindeki Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) açılışını gerçekleştirdi.



