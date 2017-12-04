Ulusal Bilişim Kurultayı'nda “dijital dönüşüm“ ele alınacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) 20-21 Aralık'ta 34'üncüsü düzenlenecek Ulusal Bilişim Kurultayı, "Bilişimle Gelişim: Türkiye'de Dijital Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında, 20-21 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek TBD'nin 34. Ulusal Bilişim Kurultayı'nın temasının Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda "Bilişimle Gelişim: Türkiye'de Dijital Dönüşüm" olarak belirlendiğini söyledi.

Yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayın kamu ve özel sektör profesyonelleri, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler ve öğrencilerin katılımıyla yapılacağını belirten Aktepe, şöyle konuştu:

"Kurultayda, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak ve ortak akıl oluşturacak planları hayata geçirmek amacıyla Üretimde Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilir Siber Güvenlik ve Ulusal Stratejiler, Rektörler Zirvesi: Nitelikli İnsan Kaynağı, Türkiye'nin 5G Yol Haritası: Yerli Teknolojiler, Bilişimle Gelişen Finans Sektörü ve Güvenlik, Güvenliğin Bireysel ve Kurumsal Yaşama Dokunması, Türkiye'de Sayısal Pazar: Fırsatlar ve Zorluklar, Akıllı Evler ve Tüketici Elektroniği konularına ilişkin paneller düzenlenecek."

- "Ortak akıl oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak"

Aktepe, kurultayda ele alınacak temaların, dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonominin önemi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, ulusal siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi, yerli ve yenilikçi teknolojilerin yapılması ve çocuklara kodlama eğitimi verilmesi olarak belirlendiğini bildirdi.

Dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi konusunun uzmanlar ve akademisyenlerce farklı yönleriyle ele alınacağına işaret eden Aktepe, kurumların dijital olgunluk seviyesinin ölçülmesine ve yükseltilmesine yönelik politika ve stratejilerin geliştirilerek, ortak akıl oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

Aktepe, kurultayda "dijital ekonomi" konusunun da ele alınacağına dikkati çekerek, "OECD üyesi 34 ülkeden 27'si dijital ekonomi alanında ulusal stratejilerini yayınladı. AB ise 'sayısal tek pazar'la vatandaşların ve kurumların dijital hizmetlere çok daha hızlı ulaşmasını ve daha verimli kullanmasını hedefliyor. Kurultayda bu konudaki son gelişmeler de masaya yatırılacak." dedi.

- "Di̇ji̇tal dönüşümle ni̇teli̇kli̇ i̇nsan kaynağı yeti̇şecek"

Aktepe, dijital dönüşümün hayata geçirilmesiyle gelecek 5 yılda önemli görülen beceri ve iş süreçlerinin, iş yapış biçimlerinin değişime uğrayacağının ve bazı mesleklerin tamamen yok olarak, hiç bilinmeyen meslek dallarının ortaya çıkacağının tahmin edildiğini anlattı.

Kurultayda, ülke seviyesinde sürdürülebilir siber güvenliğin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı konusunun da ele alınacağını ifade eden Aktepe, üniversitelerin bu konudaki desteğinin gündeme geleceğini söyledi.

Aktepe, 5G yol haritasının da konuşulacağı kurultayda, elektronik haberleşme alanında yerli ve özgün yazılımla donanım ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla yapılması gerekenlerin ve sektör beklentilerinin tartışılacağını kaydetti.