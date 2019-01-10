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Ulusal Kırsal Ağ Bilgilendirme Toplantısı

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: - "Ulusal kırsal ağ sayesinde kırsal kalkınma politikalarının ilgili tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve onların katılımını teşvik ediyoruz"

Ulusal Kırsal Ağ Bilgilendirme Toplantısı
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Ulusal kırsal ağ sayesinde kırsal kalkınma politikalarının ilgili tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve onların katılımını teşvik ediyoruz." dedi.

Aksu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda düzenlenen, Türkiye Ulusal Kırsal Ağ Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kırsal politikaları belirlemede çok titiz olduklarını, tüm paydaşların ve yerel dinamiklerin fikirlerini aldıklarını söyledi.

Türkiye'de bugüne kadar pek çok kırsal kalkınma programı uygulandığı belirten Aksu, bakanlık koordinasyonunda ve ilgili paydaşların katılımıyla 2014-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi'nin hazırlandığını bildirdi.

Aksu, bu belgeyle genel olarak dünyadaki eğilimleri yakından takip ederek, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinin gerekleri doğrultusunda kırsal kalkınma faaliyetlerinin oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Ulusal kırsal ağ sayesinde bu alandaki kalkınma politikalarının ilgili tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamayı öngördüklerine işaret eden Aksu, paydaşların bunlara katılımını teşvik ettiklerine dikkati çekti.

Aksu, politikaların geliştirilmesinde aidiyet duygusunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kırsaldaki gelişimin iş birliği ve karşılıklı güvenle sürdürülebileceğini çok iyi biliyoruz. Katılımcı ve birleştirici bir stratejiyle deneyimlerin paylaşılmasını benimseyerek insanlarımızın sahip olduğu birikim ve potansiyelin ortaya çıkmasına vesile olmayı amaçlıyoruz."

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KalkınmaTarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa AksuUlusal Kırsal Ağ Bilgilendirme Toplantısı
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