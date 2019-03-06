Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

ANKARA (AA) - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu yıl daha farklı Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) uygulamalarını hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Atakan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nin açılışında, bugün itibarıyla KKTC'de kayıtlı 325 bin 417 aracın yer aldığını belirtti.

Dönemlik değişkenlere bağlı olarak 5 bin civarında eğitim gören veya görev yapan kişilerin beraberinde getirdiği yaklaşık 7 bin 500 aracı da kapsayan bir trafik yapılarının bulunduğunu dile getiren Atakan, AUS açısından şu an için sınırlı uygulamalara sahip olduklarını ifade etti.

Atakan, KKTC genelindeki tüm resmi hizmet araçlarını içine alacak bir takip sistemi uygulamasını başlatacaklarını anlatarak, "2019'da daha farklı AUS uygulamalarını da hayata geçirme planı içindeyiz." dedi.

- "Ulaştırma eylem planı, AUS planlarıyla entegre edilmeli"

Dünya Bankası AUS Temsilcisi Khaled El Araby de Türkiye'deki AUS'nin görüntüsü ve uygulanmasının Avrupa Birliği ile aynı olması gerektiğinin altını çizerek, anılan benzerliğin sağlanması için AUS mimarisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ulusal bir AUS stratejisinin oluşturulmasının önemine değinen El Araby, "Geçen yıl Türkiye'de kabul edilen ulaştırma eylem planı, AUS planlarıyla entegre edilmeli." ifadesini kullandı.



El Araby, birçok strateji belgesinde maliyet ve uygulama planının yer almadığına dikkati çekerek, bu konudaki eksikliklerin giderilerek sistem mimarisinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ulusal AUS stratejisinin yanında bölgesel bir vizyon da oluşturmaya çalıştıklarını belirten El Araby "Bu vizyon bizi ortak bir mimariye doğru götürüyor." dedi.

Konuşmaların ardından "Aklın Yolu Akıllı Yollar" ödülleri dağıtıldı.