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Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi yapılacak

- Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye Başkanı Erol Yanar: - "AUS Türkiye, 6-7 Mart'ta Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın himayelerinde 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ni düzenleyecek" - "Belediyecilik, Hareketlilik Teknolojisi, Start-Up, Medya, Sektöre Katkı, Akademi ve Ulaşımda Aklın Yolu kategorilerinde sunulacak Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri için başvurular 15 Şubat'ta sona erecek"

Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi yapılacak
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Türkiye Başkanı Erol Yanar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın himayesinde 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nin 6-7 Mart'ta Ankara'da düzenleneceğini bildirdi.

Yanar, AA muhabirine, AUS Türkiye'nin yol güvenliğini, yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konfor ve hızını artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak daha yaşanabilir bir çevre oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

AUS Türkiye'nin, 6-7 Mart'ta Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın himayesinde 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ni düzenleyeceğini belirten Yanar, "Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Akıllı Ulaşım Teknolojileri Araştırma Ağı (ERTİCO), Hollanda ITS, Kore ITS, İngiltere'den Transport Systems Catapult, Belçika'dan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Dernekleri Ağı'nın da içinde bulunduğu birçok uluslararası kuruluşun yönetici, uzman ve temsilcilerinin konuşma ve tebliğleriyle değer katacağı zirve, derneğin ve ülkemizin bu alandaki ilk uluslararası etkinliği olacak." dedi.

Zirvede, AUS alanında çalışmalar yapan "start-up"lar ile ülkenin önde gelen firmalarının çalışmalarını sunma imkanı bulacağına dikkati çeken Yanar, "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri"nin ikincisinin de sahiplerini bulacağını dile getirdi.

Yanar, "Belediyecilik", "Hareketlilik Teknolojisi", "Start-Up", "Medya", "Sektöre Katkı", "Akademi" ve "Ulaşımda Aklın Yolu Özel" kategorilerinde sunulacak ödüller için son başvuru tarihinin 15 Şubat olduğunu vurgulayarak, ayrıntılı bilgi ve başvuru detaylarına www.ausder.org.tr web adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

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1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri ZirvesiAUS) TürkiyeCahit TurhanErol Yanar
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