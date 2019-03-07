Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nden Kopilot'a ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in geliştirdiği, otomobil kullanıcılarının yeni yardımcısı Kopilot, Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde "Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü"nü aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı Ulaşım Zirvesi'nde yer alan dijital operatör Turkcell’in geliştirdiği, otomobil kullanıcılarının yeni yardımcısı Kopilot'un standına, katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Katılımcılar, araç takip sistemlerinin ötesinde, araç performansı ve sürüş deneyimiyle ilgili bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Kopilot, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimlerinin de yer aldığı özellikleriyle birlikte, sanal gerçeklik standında deneyimleme imkanı elde etti.

Kopilot, zirvenin en yenilikçi ürünü seçilerek, zirve kapsamında gerçekleşen törende, "Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, dünyanın ilk dijital operatörü olarak "1440" stratejisiyle müşterilerinin hayatına değer katmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ertopuz, "Kopilot ürünümüz de otomobillerimizi akıllı araçlara çevirerek ve sürüş esnasında kullanıcılara bir yardımcı pilot görevi üstlenerek benzersiz hizmetler sunuyor. Kopilot, araç sahiplerine sunduğu fayda ekosistemi aracılığıyla seyir dışında da yardımcı oluyor ve kasko indiriminden araç kiralamaya kadar geniş bir yelpazede hayatlarını kolaylaştırıyor. Geleceğin akıllı araçları alanında önemli bir örnek teşkil eden Kopilot’un ödüllendirilmesi bizim için büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Maliyetleri aşağı çekiyor, güvenli sürüşü teşvik ediyor





Üstün özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandıran Kopilot, klasik bir araç takip sisteminin sağladığı hizmetlerin çok ötesindeki özellikleriyle, akıllı ve güvenli sürüşü ön plana çıkarıyor.

Akıllı telefonlara yüklenen uygulamasıyla eş zamanlı çalışan Turkcell Kopilot, sürücülerin en güvendiği yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandırıyor. Turkcell Kopilot sayesinde sürücüler, kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere kolayca erişiyor.

Sürücünün direksiyondaki sürüş dinamiklerini de takip eden Turkcell Kopilot, ani ve sert dönüşler, frenler ve hızlanmalar, yüksek sürat gibi verileri analiz ediyor. Sürüşe bir skor veren uygulama, otomobil ile seyahat eden sürücünün, sürüş niteliği hakkında bir değerlendirme yapıyor. Bu sürüş puanı, sürücünün ne kadar güvenli araç kullandığına dair bir fikir oluşmasına da yardımcı oluyor.

Kopilot, aynı zamanda araçta meydana gelen teknik sorunları da sürücüye anında aktarıyor. Böylece aracın yakıt tüketim ve servis bakım maliyetlerini de düşürmeye destek oluyor.