Uluslararası arenada ekonomik görünümümüz güçleniyor

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaratılmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı, öngörülebilir ve izlenebilir olduğunu belirterek, "Türkiye, yatırım yapılabilir olma noktasında en avantajlı zamanını yaşıyor." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Kurban Bayramı'na ilişkin temennilerini paylaştı.

Bakan Tüfenkci, Kurban Bayramı sonrasında Türkiye gündeminin ekonomi ekseninde şekilleneceğine işaret etti.

Uluslararası arenada Türkiye'nin ekonomik görünümünün güçlendiğini vurgulayan Tüfenkci, ülkenin hedeflerine istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti. Tüfenkci, "Ülkemiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme performansı yakaladı. Yakında açıklanacak olan ikinci çeyrek verileriyle başarının aynı şekilde sürdüğünü göreceğiz." diye konuştu.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğiyle yılın başından bu yana iş gücü piyasasında 1 milyon 819 bin kişilik yeni istihdam yaratıldığını söyledi.

- "İmalat sanayisinde çarklar hızla dönüyor"

Türk lirasının, doların uluslararası piyasalardaki hareketiyle uyumlu bir görünüm sergilediğini belirten Tüfenkci, Borsa İstanbul'un, son bir yılda dünyanın en fazla yükselen piyasası olduğunu, imalat sanayisinde de çarkların hızla dönmeye devam ettiğini bildirdi.

Tüfenkci, yaratılmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı, öngörülebilir ve izlenebilir olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, yatırım yapılabilir olma noktasında en avantajlı zamanını yaşıyor. Türkiye'ye güvenerek üretim yapanları Türkiye hiçbir zaman mahcup etmedi. Vietnam ziyaretimizde Uzak Asya'da dahi Türkiye ile iş yapmak isteyen önemli iş adamları olduğunu gördük. Türkiye bu istikrarı 2019'da da koruduğunda 2023 hedeflerine yaklaşma noktasında bir sıkıntı olmayacaktır." dedi.

Bakan Tüfenkci, ihracatın 2017'de atılım gerçekleştirdiğini, temmuzda dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 40 artarak 34 milyar doların üzerine çıktığını anımsattı.



Güçlü mali duruşun, ekonomik büyümeyi teşvik edici ve ekonomiyi canlandırıcı manevra alanları sağlamak noktasındaki faydasına dikkati çeken Tüfenkci, uzun yıllar düşük seviyelerde tutulan bütçe açığının 2016 yılı sonu itibarıyla milli gelire oranının yalnızca yüzde 1,13 olduğunu belirtti.

Ekonomideki olumlu görünümün sadece finansal piyasalar ve dış ticaretle sınırlı olmadığını dile getiren Tüfenkci, sanayicilerin üretim ve cirosunun artış gösterdiğini, reel sektördeki olumlu gelişmelerin sevindirici olduğunu ifade etti.

- "Esas olan kardeşliği etrafımıza yayabilmek"

Bakan Tüfenkci, Kurban Bayramı'na ilişkin olarak da bayramın başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Bayramların sevinç ve tasanın paylaşıldığı günler olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan bayramların kendine has güzellikleri vardı, şimdi de öyle. Günümüzdeki bayramların da ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği var. Önemli olan bayramlarda komşumuzu, akrabamızı, hemşehrilerimizi hatırlayabilmek, bayram vesilesiyle onları ziyaret edebilmek. Görmediğimiz, görüşme şansımızın olmadığı kimselerin bu vesileyle halini, hatırını sorabilmek. Esas olan kardeşliği etrafımıza yayabilmek. Kurban Bayramı, fakirlerin üzerimizde hakkı olduğunu görmemiz açısından bir fırsat. Bayramlar sağlık ve huzur içinde geçirildiğinde her vakit güzel."