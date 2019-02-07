Uluslararası Brüksel Turizm Fuarı başladı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Brüksel Turizm Fuarı kapılarını açtı.

Brüksel'deki Expo Center'da bu yıl 61'incisi gerçekleştirilen fuarda, yaklaşık 40 ülke kendi turistik bölgelerinin tanıtımını yaparken, çok sayıda tur şirketi ve otel, çeşitli tatil seçeneklerini ziyaretçilere sundu.

Türkiye'den çok sayıda turistik otelin ayrı stant açtığı fuarda, uluslararası tur şirketleri de Türkiye'deki pek çok otelin tanıtımını yaptı.

Fuarda, karavanlara, römorklara, çadırlara ve çeşitli kamp araçlarına ayrı bir bölüm ayrıldı.

Belçikalıların, tatil tercihlerini belirlemek amacıyla ziyaret ettiği ülkenin en büyük turizm fuarı 10 Şubat'a kadar gezilebilecek.



