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"Uluslararası Coğrafi İşaret Sempozyumu"

- TÜRKPATENT, Gürcistan Ulusal Fikri Mülkiyet Merkezi ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü iş birliğiyle düzenlenen, "Uluslararası Coğrafi İşaret Sempozyumu" sona erdi

TRABZON (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Gürcistan Ulusal Fikri Mülkiyet Merkezi (SAKPATENTİ) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) organizasyonunda düzenlenen, "Uluslararası Coğrafi İşaret Sempozyumu" sona erdi.

Grand Zorlu Hotel'de düzenlenen sempozyumun ikinci gününde, "Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Boyutları" konulu oturumda konunun yerli ve yabancı uzmanlarınca, coğrafi işaret korumasının sosyoekonomik etkisi ve ticari değer olarak coğrafi işaretler el alındı.

Sempozyumla Türkiye'deki coğrafi işaret kavramının üretici ve tüketici nezdindeki bilinirliğinin arttırılması, coğrafi işaretlerin etkin korunabilmesi için gerekli çalışmalara katkı sağlanması, tescilli coğrafi işaretlerin sayısının ve kalitesinin arttırılması, bu kapsamda düzenlenen sergiyle de ülke coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtılması hedeflendi.

Gürcistan'ın yanında Fransa, Şili, Rusya, Azerbaycan, Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Moldova, İran, Bosna Hersek, Ukrayna'dan katılımcıların sunumlar yaptığı sempozyum, soru-cevap ve genel değerlendirmenin ardından sona erdi.



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TÜRKPATENTUluslararası Coğrafi İşaret Sempozyumu
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