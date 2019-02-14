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Uluslararası Doğrudan Yatırımlarda yüzde 38’lik artış

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün (14.02.2019) açıklanan Uluslararası Doğrudan Yatırım rakamları konusunda şu açıklamada bulundu;

Uluslararası Doğrudan Yatırımlarda yüzde 38’lik artış
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“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün (14.02.2019) açıklanan Uluslararası Doğrudan Yatırım rakamları açıklamasına göre ülkemiz 2018 yılının Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38’lik artışla 1 milyar 168 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. 2018 yılı göz önüne alındığında toplam 13 milyar 163 milyon dolarlık doğrudan yatırım miktarına ulaşılmış, böylece yıllık bazda yüzde 14’lük önemli bir artış elde edilmiştir. 2018 yılı içerisinde toplam sermaye yatırımlarında üretim 2 milyar dolar ile başı çekerken, onu sırasıyla perakende, finans ve enerji takip etti. Dünya’da toplam UDY’nin çok ciddi manada düşüş yaşadığı 2018 yılında, Türkiye’nin yıllık bazda göstermiş olduğu UDY performansı önemli bir başarıdır. Bu başarı ile Türkiye sahip olduğu sağlam ekonomik temelleri ile küresel çapta ekonomisine güvenilen bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıl kapanmadan, geçtiğimiz yılın rakamını geçeceğimizi ifade etmiştik, yüzde 14 artışla bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz."
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