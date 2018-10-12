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Uluslararası Ekmek Festivali

- Türkiye'nin siyez unlu, ekşi mayalı ekmeklerinin yanı sıra birçok ülkeye özgü ürün ve kültürün tanıtıldığı Uluslararası Ekmek Festivali kapılarını açtı

Uluslararası Ekmek Festivali
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin siyez unlu, ekşi mayalı ekmeklerinin yanı sıra birçok ülkeye özgü ürün ve kültürün tanıtıldığı Uluslararası Ekmek Festivali başladı.

Ruan Fuarcılık ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle Cermodern Sanat Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ekmek Festivali'nde Venezuela, Almanya, Kuveyt, İtalya, Tayland gibi ülkelerin ekmek ve unlu mamullerinin sergilendiği stantlar kuruldu.

Festivalde Türkiye'nin Vakfıkebir taş fırın, siyez unlu, ekşi mayalı ekmekleri şef aşçılar ve üreticiler tarafından tanıtılırken, ziyaretçiler için özel ekmek çalıştayları ve tadım etkinlikleri düzenlendi. Dominikli Şef Alicia Santana ile Dominik ekmeği pan kimbo, Şef Gülhan Çorman ile ekşi maya ve zeytinli ekmek yapıldı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes açılışta yaptığı konuşmada, Güney ve Orta Amerika'da çokça tüketilen ve mısırdan yapılan "arepa" ekmeğinin bölge halkı için önemi ve tarihine ilişkin bilgi verdi.

Reyes, daha sonra platformda "arepa" ekmeği hazırladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da Alman ekmeğinin tüm dünyada büyük bir üne sahip olduğunu belirterek, "Alman ekmeğinin tarifleri yüzlerce yıl korunmuştur. Çeşitliliği, kalitesi ve lezzeti eşsizdir. Almanya'nın ekmek kültüründe yaklaşık 3 bin 200 ekmek çeşidi vardır. Alman ekmeği UNESCO Kültür Mirası listesine de girmiştir." diye konuştu.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit de festivale katıldığı için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Ekarohit, şunları kaydetti:

"Tayland'da her ne kadar ekmek kültürümüz olmasa da bizler de unlu mamulleri çok severek tüketiriz. Bu nedenle festival boyunca siz değerli Türk ziyaretçilerimize kendi kültürümüz ve mutfağımızdan özel lezzetleri tattırmayı hedefliyoruz. Bu festivale katılmamızın diğer bir amacı da 2018 yılının Tayland-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü kutluyor olmamızdır."

Festival kapsamında, Venezuella'nın önde gelen müzisyenlerinden Perküsyonist Orlando Poleo ve grubu bir dinleti sundu. Uluslararası Tahıl Bilim ve Teknolojisi Birliği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Köksel "sağlıklı ekmek söyleşileri" yaparken, Cennette İlk Sofra-Bilge Kadın kitabını tanıtan Mine Ataman, ekmek konusunda yöneltilen soruları yanıtladı.

Festival, 14 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Uluslararası Ekmek Festivali
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