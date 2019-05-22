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Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı

- Ankara'da 7'incisi yapılacak konferansta enerji sektöründeki son gelişmeler ele alınacak

Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı
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ANKARA (AA) - Enerji sektöründeki son gelişmelerin değerlendirileceği 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı, yarın Ankara'da başlayacak.

OSTİM Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, son gelişmeler ışığında enerji sektörü tüm yönleriyle OSTİM'de masaya yatırılacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues iş birliğiyle düzenlenen konferansa, yerli ve yabancı birçok uzmanın yanı sıra sanayici ve akademisyenler katılacak.

23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansta, enerji projelerinin ekonomisi ve finansmanı, enerji verimliliği ve enerji üretiminde KOBİ'lerin rolü gibi konular tartışılacak.

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7'inci Uluslararası Enerji Ve Değer KonferansıEnerjiOstim Teknik Üniversitesi
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