ANKARA (AA) - Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinden Fatmagül Tören temsil edecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT AŞ'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Bu yılki teması "En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz" olan yarışmaya Türkiye genelinden mektuplar gönderildi. Bu mektuplardan şartnameye uyanlar değerlendirmeye alındı. Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT AŞ yetkililerinden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirmede ilk 3'e giren mektuplar belirlendi.

Yarışmada birinciliğe Fatmagül Tören (Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) hak kazanırken, Tayyip Kurt (Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) ikinci, Gülcan Çinik (Bursa Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi) üçüncü oldu. Fatmagül Tören’in mektubu "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Dünya Posta Birliğine gönderilecek.



- Yarışma 1971'den beri düzenleniyor



PTT AŞ'nin yaklaşık 2,5 yıldır İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğü Dünya Posta Birliği, 1971'den beri "Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması" düzenliyor.

15 yaş ve altındaki gençlere yönelik yarışma, mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine, posta hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlıyor.

Yarışma için her yıl Dünya Posta Birliğince belirlenen tema çerçevesinde ülkeler, ulusal düzeyde yarışma gerçekleştiriyor ve birinciliğe hak kazanan mektup Dünya Posta Birliğine gönderiliyor. Birlik tarafından oluşturulan jüri, mektupları değerlendirerek yarışmanın birincisini seçiyor.