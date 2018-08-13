Uluslararası iş ödüllerinden 4 ödül birden

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. güvencesiyle, İzmir Körfezi’nin en güzel noktasında hayata geçirilen Ege Perla, dünyanın en prestijli iş ödülleri programı olan Stevie® Awards 15. Uluslararası İş Ödülleri kapsamında dört kategoride ödüle layık görüldü.

Her yıl 60’tan fazla ülkede yer alan kuruluşların adaylıklarının toplandığı, dünyanın önde gelen işletme ödülleri yarışması olan Stevie Awards tarafından ödüllendirilen Ege Perla, Yılın Pazarlama Kampanyası, En İyi Marka Deneyim Etkinliği, En İyi Halkla İlişkiler Etkinliği ve En İyi Etkinlik dallarında aldığı bronz ödüllerle İzmir’e döndü.



İzmir Körfezi’nin en güzel noktasında, İş GYO güvencesiyle keyifli bir yaşam alanı oluşturan Ege Perla, sunduğu hizmetleri ve oluşturduğu konseptleriyle farkını ödülleriyle de gözler önüne seriyor. Yeni yaşam merkezi olarak hayatın tüm sosyal ihtiyaçlarına cevap veren Ege Perla lansman döneminde gerçekleştirdiği birbirinden özel etkinlikleri ve devam eden dönemde hayata geçirdiği organizasyonlarıyla İzmirlilerin hayatına renk katarken ödüllerin de sahibi oldu.



30’dan fazla ülkeden binlerce projenin yarıştığı Stevie Ödülleri’nde Ege Perla lansman döneminde hayata geçirdiği birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleri, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen moda, sağlıklı yaşam sohbetleri, Sertab Erener, Candan Erçetin, Ayhan Sicimoğlu, Enbe Orkestrası gibi müzik dünyasının en özel isimleriyle birlikte düzenlediği konserleriyle Yılın Pazarlama Kampanyası, En İyi Marka Deneyim Etkinliği, En İyi Halkla İlişkiler Etkinliği ve En İyi Etkinlik dallarında bronz ödüle layık görüldü.



Aldıkları ödüllerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kanyon Genel Müdürü İbrahim Paksoy “Geçtiğimiz sene İzmir’in yeni kent merkezi olarak adlandırılan Bayraklı Bölgesi’nde hayat bulan Ege Perla, bölgenin ilk karma projesidir. Konut, ofis ve AVM'den oluşan ve 490 milyon TL’lik yatırımla kapılarını lezzet, moda, sanat ve eğlencenin ön planda tutulduğu yepyeni bir konseptle açan Ege Perla, hayattan zevk alarak yaşayan ve yaşamak isteyen herkese hitap eden bir marka olarak misafirlerini ağırlıyor. Çalışmalarımıza İzmirlilerin hayatlarına dokunan, onların hayatlarına renk katan bir yaşam merkezi olarak devam edeceğiz.” dedi.