Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğiyle düzenlenen CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, CNR Expo Yeşilköy’de 15. kez kapılarını açtı.

Türkiye’nin yanı sıra Avrasya bölgesinin en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, 6 gün boyunca 40 bini yabancı olmak üzere 120 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mobilyada Ar-Ge ve tasarıma önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, sektörün zayıf ve güçlü yönleri bulunduğunu ifade etti.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç de Türk mobilya sektörünün son 20 yıldır dünya çapında üretim gücü, tasarım ve kalite, markalaşma ve ihracatta büyük başarı sağladığını kaydetti.

Bugün sektörün, 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaparak yeni bir rekora imza attığını ve 179 ülkeye mobilya satarak ülke çeşitliliğinde en yaygın sektör olduğunu belirten Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan gurur duyuyoruz. Bu başarının temelinde öncelikle sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde var olan istikrarlı siyasal yapı ve iş dünyası diyaloğu, meslektaşlarımın çalışkan, müteşebbis ruhu yatmaktadır. Sektör olarak ham maddeleri ile birlikte KDV indiriminin artık kalıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu hamle ile 2023 yılında en çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden biri olacağımızı, 40 bin üreticimizin en az yarısı olan 20 bin üreticimizin faal ihracatçı olacağını biliyoruz. Bu sebeple devletimizin alacağı kalıcı KDV indirim kararının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."





- "Mobilya sektörü birçok sektöre fayda sağlıyor"





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise mobilya sektörünün bu hızlı yükselişinin; Türkiye'nin sadece üretimde değil, tasarım ve sanatsal üretimde de ortaya koyduğu başarıyı gösterdiğini, Türkiye'nin, dünyada mobilya sektörüne yön veren ülkeler arasına girdiğini gözlemlediklerini söyledi.

Mobilya sektörünün birçok sektöre fayda sağladığını ifade eden Avdagiç, "Mobilya sektörünün ihracatını artırmasıyla diğer sektörler de üretim kabiliyetlerini, kapasitelerini, faaliyetlerini ve ihracatlarını artıracaklardır. Bu anlamda mobilya sektörünün kendi asli görevini yerine getirirken, dolaylı olarak bu sektörlere yaptığı katkıyı da unutmamak lazım." diye konuştu.





- "Ticaret merkezleri oluşturacağız"





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, en büyük hedeflerinin, ihracatı Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu rakamlara çıkarmak olduğunu belirterek, bu yıl ilk defa ihracat yol haritası açıkladıklarını hatırlattı.

Gülle, "Ürün ürün tespit ettik ve teker teker bütün ülkeleri analiz edeceğiz. Hedeflediğimiz ülkelere de giderek bu rakamları gerçekleştireceğiz. TİM olarak bütün çalışmalarımızla sektörlerimizin yanındayız. Oluşturacağımız ticaret merkezleriyle, hedeflediğimiz ülkelere giderek bu söylediğimiz rakamları gerçekleştireceğiz." dedi.

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut da bugüne kadar dünyanın en büyük mobilya fuarının İtalya’da yapıldığına dair yanlış bir algı oluştuğuna işaret ederek, "Fuarın genel hacmi hesaplandığında, bu doğru bir algı olarak düşünülebilir. Fakat salt mobilya fuarı olarak ele alındığında, gerek metrekare gerek katılımcı ve gerekse ziyaretçi açısından dünyanın en büyük ev mobilyaları fuarı unvanı CNR İMOB'a ait. Çünkü rakip fuarda, mobilyanın yanında seramik ve mobilya aksesuarı da sergileniyor." diye konuştu.





- "500 firma dışarıda kaldı"





Ali Bulut, bu yıl mobilya sektörünün lider ülkeleri olan İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin yanı sıra sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Bosna, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 110 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerinin ağırlanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"CNR Holding’in uluslararası iş geliştirme departmanının da desteği ile hayata geçirilen ve toplam 11 milyon dolarlık bir yatırım yapılan Global Pazar İstihbarat Sistemi ile dünyanın dört bir yanından mobilya alıcılarını fuara davet ederek ihtiyaçları doğrultusunda Türk firmaları ile buluşturulması için önemli adımlar attık. Özellikle farklı ülkelerden mobilya alımı yapan ve daha önce Türkiye pazarına girmemiş alıcılar bu sistem sayesinde fuara getirildi. Toplamda binin üzerinde firmanın yer aldığı fuara katılabilmek için 500’ün üzerinde firma da bekleme listesinde kaldı. Fuara katılmak için sırada bekleyen firmaların talebine cevap verebilseydik katılım rakamları en az yüzde 50 daha fazla olacaktı. Yine BIA (Business Intelligence Agency) sisteminin katkısıyla bu yıl yabancı alıcı oranında en az yüzde 50 artış sağlanacak."

Verilen bilgiye göre, binin üzerinde firmanın katıldığı fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı fuar alanı 150 bin metrekareye çıkarıldı. Fuar, Türkiye’nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı'na, yüksek alım gücüne sahip 550’den fazla yabancı firma temsilcisi katıldı.