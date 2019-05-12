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Uluslararası Küba Turizm Fuarı sona erdi

Havana'nın 500'üncü kuruluş yıl dönümüne özel etkinliklere ev sahipliği yapan Uluslararası Küba Turizm Fuarı'nı 7 bini aşkın kişi ziyaret etti

Uluslararası Küba Turizm Fuarı sona erdi
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HAVANA (AA) - Havana'nın 500. kuruluş yıl dönümüne özel etkinliklere ev sahipliği yapan Uluslararası Küba Turizm Fuarı (FITCUBA) sona erdi.
San Carlos de la Cabana Kalesi’nde gerçekleşen fuar, yoğun ilgi gördü. Bu yıl 39’uncusu düzenlenen fuarı 7 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, oteller ve ilgili derneklerin yer aldığı fuarda sunum ve konferansların yanı sıra ikili görüşmeler yapıldı.
Ana teması turizm etkinlikleri ve teşvikleri olan fuarda, misafir ülke olarak belirlenen İspanya'ya yönelik özel sunum ve etkinlikler düzenlendi.
Altı gün süren fuar kapsamında, Küba'da öne çıkan sağlık turizmiyle ekoturizm gibi alanlarda konferanslar düzenlenirken, ülkenin önde gelen ve yeni açılan otellerinin tanıtımı yapıldı.
Söz konusu fuarın sonunda çalışmalarıyla fark yaratan katılımcılara ödüller verildi. Bu kapsamda, Küba, Meksika e Guatemala’ya turlar düzenleyen İstanbul merkezli tur şirketi Day Tours da en iyi stant dizaynı ödülüne layık görüldü.
Gelecek yıl 40’ıncısı yapılacak Uluslararası Küba Turizm Fuarı’nın konuk ülkesi ise Rusya olarak belirlendi. Küba Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Rusya’dan 137 bin 438 kişi ada ülkesini ziyaret etti.
Küba Turizm Bakanlığınca gelecek yıl düzenlenecek fuarın temasının deniz turizmi olması kararlaştırılırken fuar Küba’nın bu alanda öne çıkan tatil beldesi Varadero’da gerçekleştirilecek.
 

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Uluslararası Küba Turizm Fuarı (FITCUBA)TurizmKüba
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