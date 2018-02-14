Uluslararası Meyve Sebze Ticaret Fuarı’nda Türk ürünlerine ilgi

ADANA (AA) - Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Meyve Sebze Ticaret Fuarı’nın Türk ürünlerinin tanıtılması açısından verimli geçtiğini bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, sektöründe Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı yaş meyve sebze fuarlarından olan Uluslararası Meyve Sebze Ticaret Fuarı 7-9 Şubat'ta Berlin'de gerçekleştirildi.

Toplam 106 bin metrekare kapalı alanda düzenlenen fuarda Türkiye, yaklaşık bin metrekare alanda taze meyve, sebze, narenciye, organik meyve-sebze ve paketleme sektöründen 30 firma ile temsil edildi. Bireysel katılımcılarla birlikte toplam 42 Türk firması fuara katıldı.

Türkiye Markası Standı oluşturulan fuarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen çekirdeksiz limonun tanıtımı da yapıldı.

Fuarda Türk ürünleri yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Uluslararası Meyve Sebze Ticaret Fuarı’nın sektör için son derece önemli olduğunu belirterek, "Fuar, küresel yaş meyve sebze ticaretinde önemli yeri olan Türkiye’nin değişen ve artan tüketici taleplerine cevap verebilmesi ve kendisini tanıtabilmesi için iyi bir fırsat oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kavak, Türkiye’nin 2017 yılında 3,9 milyon ton yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini ve toplam yaş meyve sebze ihracatından elde edilen gelirin 2,23 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Almanya’nın yaş meyve sebzede üçüncü önemli ihraç pazarı olduğunu vurgulayan Kavak, "Türkiye’nin en çok yaş meyve sebze ürünü ihraç ettiği ülke Rusya Federasyonu’dur. Bu pazar 638 milyon dolar ile Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yüzde 29’unu oluşturuyor. Irak 254 milyon dolar ile yüzde 11 pazar payına sahip ikinci önemli ihraç pazarımız. Almanya 207 milyon dolar ve yüzde 9 pazar payı ile üçüncü önemli ihraç pazarımız. Romanya, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Beyaz Rusya ise diğer önemli ihraç pazarlarıdır." ifadelerini kullandı.



