BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünce düzenlenen "Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi" (OTEKON 2018), 7-8 Mayıs'ta yapılacak.
UÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilecek kongreye otomotiv üreticileri katılacak.
Alman, Hollandalı ve İtalyan konuşmacıların yanı sıra Tofaş, Oyak Renault ve Ford'un Ar-Ge direktörlerinin katılacağı kongrede, 2 gün boyunca otomotiv teknolojileri alanında yapılan çalışmalar ve gelişmeler tartışılacak.
Kongrede, otomotiv teknolojileriyle ilgili çeşitli disiplinlerden akademisyenler ve sektör çalışanları, 200'den fazla bildiri sunacak.