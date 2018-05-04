Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

"Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi"

- UÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen kongre, 7-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünce düzenlenen "Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi" (OTEKON 2018), 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

UÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilecek kongreye otomotiv üreticileri katılacak.

Alman, Hollandalı ve İtalyan konuşmacıların yanı sıra Tofaş, Oyak Renault ve Ford'un Ar-Ge direktörlerinin katılacağı kongrede, 2 gün boyunca otomotiv teknolojileri alanında yapılan çalışmalar ve gelişmeler tartışılacak.

Kongrede, otomotiv teknolojileriyle ilgili çeşitli disiplinlerden akademisyenler ve sektör çalışanları, 200'den fazla bildiri sunacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaUluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5