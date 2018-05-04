BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünce düzenlenen "Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi" (OTEKON 2018), 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

UÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilecek kongreye otomotiv üreticileri katılacak.

Alman, Hollandalı ve İtalyan konuşmacıların yanı sıra Tofaş, Oyak Renault ve Ford'un Ar-Ge direktörlerinin katılacağı kongrede, 2 gün boyunca otomotiv teknolojileri alanında yapılan çalışmalar ve gelişmeler tartışılacak.

Kongrede, otomotiv teknolojileriyle ilgili çeşitli disiplinlerden akademisyenler ve sektör çalışanları, 200'den fazla bildiri sunacak.