BOLU (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Hedefimizi yakaladık ve önümüzdeki dönem içerisinde de inşallah yıl sonu itibarıyla da 169 milyar dolar olan hedefi aşarak, en az 170 milyarlık ihracatı da 2018 yılında gerçekleştirmeyi umuyoruz." dedi.

İhracat Genel Müdürlüğü ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliği ile gerçekleştirilen "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" projesi için Bolu'ya gelen Metin, TSO'da yapılacak olan toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Metin, Türkiye olarak orta vadeli plan kapsamında hedeflenen rakama ulaştıklarını belirterek, "Hedef tamam, sıra rekorda diyoruz. Bizim bu seneki sloganımız bu, inşallah 150 milyarı aştık. Hedefimizi yakaladık ve önümüzdeki dönem içerisinde de inşallah yıl sonu itibarıyla da 169 milyar olan hedefi aşarak, en az 170 milyarlık ihracatı da 2018 yılında gerçekleştirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

- İhracata dayalı bir büyüme modeli

AK Parti'nin 2002 yılında görevi devraldıktan sonra 15 yıl içerisinde siyasi istikrar ve güvene dayalı bir politika anlayışına geçtiğini aktaran Metin, "Nedir bu politika? İhracata dayalı bir büyüme modeli. Hamdolsun bugün itibarıyla bunun da meyvelerini alıyoruz. Bugün 2017 yılında 7,4 ortalama büyümeyi yakalamış bir Türkiye'de ihracatın büyümeye katkısı hemen hemen yarı oranında. İhracat ve yatırımları eklediğimiz zaman büyümenin yüzde 50'nin üzerindeki katkısı ihracat ve yatırımdan geliyor. Bu nedenle biz bunları önemsiyoruz. İhracatımızın bu anlamda artışı, bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Metin, ilerleyen dönemde ülkenin büyümesinin devamında ihracatın katkısının çok etkili olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yatırımlarımız devam ediyor. 2017 yılının Ocak ayı içerisinde yayımlanan genelgemiz çerçevesinde, proje bazlı destek sistemi sayesinde de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı çok önemli bir yatırım hamlesi daha geliyor inşallah. Onun da hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Onun liderliğinde ülke 15 yılda çok büyük aşama kaydetti. 2018 yılında hem yatırım hem de ihracattaki sıçramaya ilişkin açıklamaları da Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımıza müjde olarak ilan edecek."

- "İhracatta 3 hedefimiz var"

Bakanlık olarak proje ve çalışmalarının devam ettiğini, ihracatta da üç hedeflerinin olduğunu anlatan Metin, şunları kaydetti:

"Birincisi, Türkiye'ye yeni ihracatçı kazandırmaktır. Mevcut KOBİ'lerimizin ihracat kabiliyetlerini geliştirip oyuncu olarak dış piyasalara çıkartmak. Buna çalışıyoruz. İkincisi, yeni ürün. Bu da mevcut ihracatçımızın pazarlamış olduğu, ihraç etmiş olduğu ürünlerin yanına bir başka ürün daha katabilir miyiz? İhracatçımız birden fazla ürünle piyasalarda olabilir mi? Onun için mücadele ediyoruz. hedefimiz bu. Üçüncüsü de yeni pazarlar. Hep aynı yerlere değil, yeni ülkelere de açılıp yeni pazarlar oluşturarak ihracatımızı artırmak. Bu üç hamle de ihracatı artırma hamleleridir. Buna ilişkin olarak yapacağımız toplantı bu. Bir kümelenme yapacağız. Bu kümelenme içerisinde yer alan şirketlerimizi inşallah göreceksiniz, bu iki yıllık periyot içerisinde ihracatlarında artışın olduğunu göreceksiniz. Bugün itibarıyla Bolu'da da hedefimiz bu."

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, açıklamanın ardından, toplantıya katıldı.