İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini amaçlayan STEM Eğitim Projesi, Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi’nde tanıtıldı.

UNESCO, INTED ve Mektebim Okulları, bilim ve teknolojik gelişmelerin öne çıktığı günümüzde eğitimin de farklılaşması ve iyileştirilmesi gerektiği bilinciyle önemli bir iş birliğine imza attı.

Üç kurumun iş birliğinde, Türkiye’de STEM eğitiminin kalitesini önemli ölçüde artırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen "STEM üzerine En İyi Uygulama Müfredatı ve Okulları Projesi", Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekletirişen Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi kapsamında tanıtıldı.

Proje ile Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, STEM alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.







- "Gençlere ve çocuklara bilim tarihinin öğretilmesi lazım"





BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, zirve kapsamında gerçekleştirilen paneldeki konuşmasında, eğitim sektörüne girmelerinin teme motivasyonunun kar amaçlı olmadığını belirterek, sosyal fayda ve topluma katkı amacıyla hizmet verdiklerini anlattı.



Türkiye'nin bir kırılma noktasından geçtiğini ifade eden Sancak, bu dönemde topluma katkı sunmak amacıyla eğitim sektörüne girdiklerini aktardı.



Medeniyetin genetiğinin Doğu toplumlarında olduğunu dile getiren Sancak, "Doğu toplumları, genetiğinde medeniyeti, uygarlığı ve bilimi taşıdıkları için, yıllar sonra tekrar koparıldıkları bu mecraya dönmek için olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Bu konuda Çin'den Endonezya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye ciddi adımlar atılıyor. Asya ayağa kalkıyor. Yeniden uygarlığın anası olarak Doğu kendini gösterecek." diye konuştu.



Sancak, insanların yönetiminden sorumlu BM, UNESCO gibi kuruluşların Doğu'nun tekrar ayağa kalkmasında özel bir çapa göstermesi gerektiğini belirterek, ancak bu sayede insanlığın yeni bir barış ve refah dönemine geçebileceğini savundu.



STEM Eğitim Projesi'nde, eksik bölümlerin olduğuna dikkati çeken Sancak, "STEM'de üç tane harf eksik. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişini bilmeyen, geleceğini inşa edemez. Buraya bilim tarihinin konulması lazım. Gençlere ve çocuklara bilim tarihinin öğretilmesi lazım. Yaratıcılık, sanat olmadan olmaz, STEM'e sanatın eklenmesi lazım. Bir de bence ekolojiyi koymak lazım. Tarihi ve toprağı bilmeyen, geleceği inşa edemez." şeklinde konuştu.



Sancak, "Sümerler, alfabeyi ve harfleri icat ettiler ama demode oldu. Artık klavyeyi üretmek lazım. Çarpım cetveli yerine algoritma üretmeyi öğretmek lazım." dedi.







- "Sophia'lar değil, biz Safiye'ler yaparız"





BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Doğu medeniyetinin Batı bilimine birçok katkısı olduğunu işaret ederek, kimya ve cebir bilimine büyük katkı sağlayan Cabir bin Hayyan'ın Erzurum'da yaşadığını anımsattı.Tarihte yöneticilerin bilimle uğraştığını anlatan Sancak, bugünkü idarecilerin de geleceği inşa konusunda STEM ile ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Sancak, "Bizi yönetenlerin de bilgiye, bilgi üretmeye ve bilgi üretme fabrikaları yapmaya önem vermesi gerekiyor. Sadece bireylerin uğraşması yetmez. Toplumları yönetenlerin de bu perspektifte olması gerekir. Bunları yaparsak, bilgiyi de üretiriz, bu konuda Batı'ya da destek ve fayda sağlarız. Sophia'lar değil biz Safiye'ler yaparız." ifadelerini kullandı.







- "2020'de en iyi STEM uygulama okullarının açılısını gerçekleştireceğiz"





Mektebim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak da zirvenin açılışındaki konuşmasında, UNESCO'nun tüm dünyaya STEM eğitiminde rol model olacak bu projeyi, Mektebim Okulları ile birlikte hayata geçirmesinin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.



21. yüzyılda artık farklı bir dünya ile karşı karşıya bulunulduğuna dikkati çeken Sancak, "Bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerle şekillenmeye devam edecek bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bu noktada STEM eğitimi, öğrencilerin bu yeni çağa ayak uydurabilmeleri ve temel yetenekleri geliştirebilmeleri adına bütün ülkelerin eğitim politikası haline gelmiş durumda. Mektebim Okulları olarak, dünyadaki tüm ülkeler tarafından eğitim, bilim ve kültür konularında standartları belirleyen çatı kuruluş olan UNESCO ile birlikte ülkemizin geleceğine önemli kazanımlar sağlayacak bu eğitim projesini ülkemize kazandırmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Proje hakkında bilgi veren Sancak, proje kapsamında Türkiye’de ilk kez uluslararası standartlarda akredite edilmiş, Türkiye’nin kendine özgü STEM müfredatı, STEM Öğretmen Eğitimi Programı ile STEM Ölçme ve Değerlendirme Programı'nı hazırlamış olacaklarını vurguladı.



Sancak, "Eylül ayı itibarıyla uluslararası STEM müfredatı, STEM Öğretmen Eğitimi Programı ile STEM Ölçme ve Değerlendirme Programı'nı, Mektebim Okulları’nın tüm kampüslerinde uygulamaya başlayacağız. 2020 yılında ise Türkiye’nin 7 bölgesinde faaliyete geçecek şekilde, en iyi STEM uygulama okullarının açılısını gerçekleştireceğiz. Bu programları hayata geçirmekle ülkemizdeki eğitim kalitesinin artmasına destek olurken, Türkiye’yi hem bölgesel hem de küresel anlamda UNESCO üyesi ülkeler nezdinde STEM eğitiminin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Teknoloji, Ekonomi ve Diplomasi Enstitüsü (Institute of Technology, Economics and Diplomacy-INTED) Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Coşkun ise STEM eğitimi adına önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Eğitim, ülkemizin bilim ve teknoloji çağında geri kalmaması ve dahası rol model bir ülke haline gelmesi adına yatırım yapılması gereken en önemli alanlardan birisi. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmesi için büyük düşünen, büyük hayaller kuran ve büyük işler başaran mutlu öğrenciler yetiştirmeye ihtiyacımız var. UNESCO ve Mektebim Okulları ile birlikte bu vizyonu gerçekleştirmek üzere çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz."







- Yapay zeka robotu Sophia İstanbul’da





Öte yandan, etkinlikte yer alan dünyanın en ünlü insansı robotlarından Sophia, zirvede yoğun ilgi gördü.



STEM projesi için özel olarak Türkiye’ye getirilen yapay zeka teknolojisiyle çalışan dünyaca ünlü robot, proje hakkında görüşlerini paylaşarak, geleceği şekillendirecek çocukların bilim ve teknoloji alanlarında iyi bir eğitim almalarının önemli olduğunu söyledi.







