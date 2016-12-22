Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi devam ediyor

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Türkiye'de yatırım düşünen şirketlerin birleşme ve devralma başvurularının geçen yıla oranla bir miktar arttığını belirterek, "Bu durum, ülkemizde ulusal ve uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını görmemiz bakımından önemli bir husus." dedi.

Torlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumunun ele aldığı dosyalarda sayı açısından geçen yıla göre çok fazla değişiklik olmadığını ancak ele alınan konuların çeşitlendiğini söyledi.

Son dönemde gıda, inşaat gibi sektörlerin yanında tüketici elektroniği, konaklama gibi farklı sektörlere odaklandıklarını vurgulayan Torlak, "Birleşme ve devralmalar açısından baktığımızda hemen hemen tüm sektörlere ilişkin çalışmamız oldu. Türkiye'de yatırım düşünen şirketlerin birleşme ve devralma başvurularında geçen yıla oranla bir miktar artış var. Bu durum, ülkemizde ulusal ve uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını görmemiz bakımından önemli bir husus." diye konuştu.

Torlak, ele aldıkları konuların, sonuçları itibarıyla tüm tüketicileri etkilediğine işaret etti.

Rekabet Kurulunun bir nevi "mahkeme" gibi karar verdiğini hatırlatan Torlak, taraflar arasında hakkın tesisine aracılık yaptıklarını, bu nedenle detaylı ve yerinde değerlendirmelerle karar vermek durumunda olduklarını dile getirdi.

Son olarak trafik sigortası fiyatları üzerine bir soruşturma başlatıldığını aktaran Torlak, "40 sigorta şirketini kapsayan soruşturmada 2-3 katlık fiyat farkları sorgulandı." diye konuştu.

- Sektör araştırmaları

Yoğun şikayet nedeniyle, Türkiye'nin stratejik ürünlerinden fındıkta da araştırma başlatıldığını anlatan Torlak, şöyle devam etti:

"Ön araştırmada konunun soruşturmaya dönüşmesini gerektirecek bilgi, belge veya ipucu bulunamadı. Buna rağmen kurul olarak farklı bakış açılarını, şikayet ve görüşleri ortaya koymak için bir sektör araştırması yapmaya karar verdik. Son dönemde yumurta fiyatlarında da görüldüğü üzere gıda fiyatları konusunda yapısal sorunlar önemli hale geliyor. Tarım üretiminde ölçek problemi var. Miras yoluyla arazilerin küçülmesi ve batıya göçlerden dolayı verimsizleşme ve bakımsızlık söz konusu. Ayrıca fındıkta manav olarak tabir edilen ve gelecek yılın ürününü satın alan bir mekanizma var. Rekolte, kalite nasıl olacak, fiyat nasıl oluşacak belli değil ama insanlar bu yolla ürünü satıyor, sonra 'ürün ucuza gitti' yaklaşımına bulunabiliyor. Tüm bu yapısal sorunlar ortaya çıksın istiyoruz. Fındıkla ilgili sektör araştırması 5-6 ay içinde tamamlanmış olur. İlgili kurum ve kuruluşlara ciddi anlamda ipuçları sağlamak istiyoruz."

- Yeni kanun 2017'de



Yumurta, domates, patates gibi tarımsal ürünlerde fiyat zamlarının rekabet şikayetlerine neden olduğunu kaydeden Torlak, bilgi, bulgu ve ipuçların belli noktaya gelmesi halinde soruşturma başlatılabildiğini ifade etti.

Torlak, gıda fiyatlarında gündelik iniş çıkışların yaşanabildiğini, soruşturma kararı alınıp sahaya inildiğinde ise zaman zaman şikayetin gündemden kalktığına işaret etti.

Kurumun gelecek yıl gündemindeki en önemli konunun "Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" olduğunu bildiren Torlak, Başbakanlığa sunulan tasarının 2017'de yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

Yeni düzenlemeyle uzlaşma müessesesinin hayata geçirileceğini aktaran Torlak, soruşturma sonucu cezası kesinleşeceği kanaatine varılan veya kesinleşen teşebbüslerin uzlaşma talebinde bulunabileceğini anımsattı.