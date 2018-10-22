Uluslarası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, şirketlerin yeni bir dijital çağa girdiğini ve bu dijital dönemin dijital bir şirket kültürünü gerektirdiğini belirterek, "Kurum kültüründe gözlenen eksiklikler şirketlerin dijital çağda başarılı olmasının önündeki en önemli engellerdendir." dedi.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından QNB Finansbank sponsorluğunda "Güçlü Bellek Sağlam Gelecek" temasıyla düzenlenen Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi' başladı.

Taşkesenlioğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kurumsal yönetim kavramının, şirketlerin şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerini sağlamaya yönelik, özellikle ABD'de yaşanan şirket skandalları sonrasında tüm dünyada gündeme gelen bir kavram olduğunu söyledi.

SPK tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4 Temmuz 2003'te onaylanarak kamuya duyurulduğunu anımsatan Taşkesenlioğlu, "Şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla uluslararası finans kaynaklarından daha rahat ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine yönelik bir yönetim anlayışı getirmeyi hedeflemektedir." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, SPK öncülüğünde Türkiye'de kurumsal yönetim düzenlemelerinin geliştirilmesi ve uygulanması açısından önemli yol kat edildiğini kaydederek, bu alanda yapılan düzenlemelerden, yayınlanan tebliğlerden ve gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Kurulun uluslararası alanda da kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesi anlamında aktif olarak görev aldığını dile getiren Taşkesenlioğlu, yapılan tüm düzenlemelerin başarısının şirket faaliyetlerine yön veren yönetim kadrolarının aldıkları kararlar ve şirket kültürlerine doğrudan bağımlı olduğunu vurguladı.

Taşkesenlioğlu, kriz dönemlerinde, şirketlerin kurumsal yönetim ve risk yönetimi anlayışları ile yönetim kademelerinde yer alan sorumluların etik değerlerindeki eksikliklerin, yatırımcıların pay piyasalarına olan güvenini sarstığını söyledi.

Bu durumun yapısal bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Taşkesenlioğlu, sorunun temelinde esasen yönetim kadrolarının davranış, tutum ve yetkilerinin kullanımı ile ilgili hususlar yer aldığını bildirdi.

Taşkesenlioğlu, bu noktada yapılması gereken düzenlemelere değinerek, "Tabii ki düzenleme yapılması tek başına hedeflediğimiz şirket kültürlerinin oluşturulması ve sermaye piyasalarının geliştirilmesini sağlamayacaktır. Düzenlemelerin denetimi ve gözetimi sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınmalıdır. Burada da, düzenleyici otoritelere olduğu kadar iç denetçilere de önemli görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.





- "Yeni raporlama uygulamasına geçiş çalışmaları tamamlandı"





Taşkesenlioğlu, SPK ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle başlatılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" projesinden bahsederek, proje kapsamında borsa şirketlerinin kurumsal yönetim ve raporlama çerçevesi ile uygulamalarının gözden geçirildiğini, ülke örneklerinin incelendiğini, borsa şirketlerinin kurumsal yönetim yapısını ve uygulamalarını içeren bir rapor hazırlandığını anlattı.

Kurumsal yönetim uygulamalarını içeren bir veri tabanı oluşturulmasına ve bu ilkelerin etkin uygulanmasına yönelik borsa şirketlerinin kullanımı için raporlama formatları oluşturulduğunu aktaran Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu raporlamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılması planlanmakta olup, KAP işleticisi sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) raporlamaya ilişkin alt yapı çalışmalarına devam etmektedir. Yeni raporlama uygulamasına geçişin borsa şirketlerimiz ve teknik alt yapıyı hazırlayan MKK tarafından sağlıklı bir şekilde yönetilmesi amacıyla, 2019 yılı raporlaması öncesi, 30 Haziran tarihli finansal tablo verileri esas alınarak, MKK tarafından pilot uygulamaya katılan 25 borsa şirketine gerekli eğitimler verilmiş ve ilgili şirketlerce söz konusu alt yapının test edilmesine dönük test çalışmaları 19 Ekim'de tamamlanmıştır."

Taşkesenlioğlu, Yeni Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi'nin 2019'da kapsamdaki tüm borsa şirketleri için yürürlüğe girmesinin planlandığını belirterek, "Hazırlanan bu çerçeve ile kamuya yapılan raporlamanın kalitesinin ve bu yolla gözetim ve piyasa disiplini bakımından ölçülebilir, karşılaştırılabilir bilgiye erişim imkanının artacağını düşünmekteyiz." dedi.





- "Dijital bir şirket kültürü gerekiyor"





SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz güçlü kurumsal bellek güçlü gelecek için önemli fakat şirketlerin yeni bir dijital çağa girdiklerini ve bu dijital dönemin dijital bir şirket kültürünü gerektirdiğini kabul etmek durumundayız. Kurum kültüründe gözlenen eksiklikler şirketlerin dijital çağda başarılı olmasının önündeki en önemli engellerdendir. Yapılan çalışmalar da üst düzey yöneticilerin yaklaşık üçte birinin, kurum kültürünün dijital çağda başarılı olmadaki en önemli unsur olduğunu düşündüğünü göstermektedir."

Taşkesenlioğlu, dijital çağda, kültürel engellerin üstesinden gelebilmek için kurum kültüründe gerçekleştirilecek dönüşüm projelerine kurumlarda en üst düzeyde destek olunması, bölümler arası daha esnek ve yatay bir organizasyona gidilmesi ve şirket kültüründe riskten kaçınma yerine risk alma davranışının özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kurum kültürünün şirketlerin başarısını dolaylı olarak etkilediğini dile getiren Taşkesenlioğlu, "Yöneticilerin kurum kültürünü geleceğe dönük şekillendirmede proaktif davranmaları ve kurum kültürüne de şirketlerde yürütülen diğer operasyonel dönüşüm projeleri kadar önem vermeleri gerekmektedir." diye konuştu.

TİDE Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Murat Çağlar da iş dünyasının bu yıl 22'ncisi düzenlenen kongreye ilgisinin her geçen sene arttığını belirterek, bugün farklı coğrafyalardan gelen katılımcıların etkinlikte hazır bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında kurumsal belleğin öneminden bahseden Çağlar, kurumlarda hala bireysel hafızaya dayalı sistemin işlediğini bildirdi.