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Ulusoy Elektrik'ten hisse devri açıklaması

ANKARA (AA) - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ tarafından şirketin yüzde 82,2'lik hissesini satmak için Eaton Capital Unlimited Company ile nihai anlaşmaya varıldığı duyuruldu.Ulusoy Elektrik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na...

Ulusoy Elektrik'ten hisse devri açıklaması
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ANKARA (AA) - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ tarafından şirketin yüzde 82,2'lik hissesini satmak için Eaton Capital Unlimited Company ile nihai anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Ulusoy Elektrik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin hakim ortaklarının Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy olduğu hatırlatıldı.

Hakim ortakların, paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı da dahil olmak üzere stratejik ve finansal iş birliği olanaklarını değerlendirmek için görüşmelerin yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Şirketimizin hakim ortakları tarafından iletilen güncel bilgiye göre şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin yüzde 82,275'ine ve şirketimizin toplam oy haklarının yüzde 90,153'üne tekabül eden ve hakim ortakların mülkiyetinde bulunan 65 milyon 820 bin 8 lira nominal değerli 65 milyon 820 bin 8 adet payların satışına ilişkin olarak 31 Ocak 2019 tarihinde hakim ortaklar ile Eaton Corporation PLC iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Company arasında pay alım sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirketin toplan ödenmiş sermayesinin yüzde 82,275'ine tekabül eden pay için satın alma bedelinin 213 milyon 906 bin 798 dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

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