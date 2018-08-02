Ulusoy un başarıya doymuyor

Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan, üretim, ticaret ve lisanslı depoculuk alanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin 500 sanayi devi ve 500 büyük ihracat firması arasında bulunan Ulusoy Un, 2018 yılında da yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Başarılı bir 2017 yılını geride bırakan Ulusoy Un, Ekonomist dergisinin Türkiye’nin en genç yöneticilerinin ödüllendirdiği “40 Yaş Altı 40 Genç CEO” sıralamasında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy “En başarılı 3. Genç CEO” unvanını kazandıktan sonra bu sefer de Capital dergisinin Türkiye’nin ilk 500 şirketi araştırmasının sonuçlarına göre 1 milyar 920 milyon TL’lik cirosuyla 144. sırada yer aldı. 2017 yılında 1 milyar 151 milyon TL’lik cirosuyla 196. sırada bulunan Ulusoy Un, böylece 52 sıra yükselerek 144. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz seneye göre cirosunda yüzde 67’lik rekor bir artışa imza atarak cirosunu en çok artıran ilk 30 şirket arasında bulunan Ulusoy Un, konumlandığı “gıda-içecek” alanındaki 60 firma arasında ise 13. sırada yer aldı. İllere bakıldığında ise Samsun’dan listeye giren en büyük firma unvanını kazanan Ulusoy Un, 255 kişiye istihdam sağlamaktadır. Samsun’da 500 ton/buğday, Çorlu’da 400 ton/buğday olmak üzere günde 900 ton/buğday işleme kapasiteli 2 tane fabrikası bulunan Ulusoy Un’un yatırımları arasında Samsun Organize Gıda Sanayi’de günde 1200 ton/buğday işleme kapasiteli fabrika, Çorum/Alaca ve Yozgat/Sorgun’da lisanslı depoculuk yatırımları bulunmaktadır.